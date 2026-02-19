একঝলক (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে স্কুলে ছুটি শুরু হয়েছে। তাই বসে না থেকে রঙিন সুতায় দোপাট্টা বুনছে এই কিশোরী। মরংছড়ি মুখ, রাঙামাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারি
কমলাগাছের ডালজুড়ে কুঁড়ি ও নতুন পাতা গজিয়ে উঠছে। লিচুবাগান, রাঙামাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারিপবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু অনেকেই ছুটির ঘোষণা না জানায় বিদ্যালয়ে এসে আবার ফিরে যাচ্ছে। জিলা স্কুল, রংপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি সবুজের বুকে ফুটে থাকা খেসারি নীল ফুল। বাইচাইল, মানিকগঞ্জ, ১৯ ফেব্রুয়ারি বসন্তের সকালেও কুয়াশা ঝরছে। এর মধ্যে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলছে গাড়ি। কোর্ট রোড, মৌলভীবাজার, ১৯ ফেব্রুয়ারিসিলেট থেকে আনা হয়েছে তরমুজ। সেই তরমুজ ট্রাক থেকে নামিয়ে পাইকারি গুদামে নেওয়া হচ্ছে। সিটি বাজার, রংপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষ হয়ে নতুন সরকার গঠন হয়েছে। তবু প্রার্থীদের নির্বাচনী বিলবোর্ড সরেনি। শাপলা চত্বর, রংপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি বোরো মৌসুমে পুরুষের পাশাপাশি ব্যস্ত সময় পার করছেন নারী শ্রমিকেরা। বানিয়াপাড়া, বিরল, দিনাজপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারিঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বিকল একটি মালবাহী ট্রাকে পেছন থেকে আসা অন্য একটি ট্রাক ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করছেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ, ১৯ ফেব্রুয়ারি