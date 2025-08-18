একঝলক (১৮ আগস্ট ২০২৫)

জাগ দেওয়া পাট তুলছেন এক ব্যক্তি। সাদুল্যাপুর কোল, পাবনা, ১৭ আগস্ট
গবাদিপশুর ঘাস সংগ্রহের জন্য নৌকা নিয়ে চলনবিলে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। সিংড়া, বগুড়া, ১৮ আগস্ট
মাছ ধরার ফাঁদ ভ্যানে ভরে নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। চলনবিল, সিংড়া, নাটোর, ১৮ আগস্ট
সেতুর ওপর ভুট্টা শুকাতে দেওয়া হচ্ছে। নতুন বসতি, মানিকগঞ্জ, ১৮ আগস্টরাঙামাটি সদরের জীবতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফটকসহ আসবাব ভেঙে দিয়েছে বুনো হাতির দল। জীবতলী, রাঙামাটি, ১৮ আগস্টজুম থেকে তোলা শাকসবজি-ফলমূল সড়কের পাশে সাজিয়ে বিক্রি করছেন বিক্রেতা। কামিলা ছড়ি, রাঙামাটি, ১৮ আগস্ট মাঠে গরু চরাচ্ছেন এক বয়স্ক ব্যক্তি। শরাফপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা, ১৮ আগস্টবিলে ধুয়ে রাখা পাট আনার জন্য ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে কয়েকটি শিশু। সুজানগর, পাবনা, ১৭ আগস্ট