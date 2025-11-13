একঝলক (১৩ নভেম্বর ২০২৫)

ঘোড়া দিয়ে হালচাষ করছেন দুই কৃষক। গ্রামাঞ্চলে এখনো দেখা যায় পুরোনো দিনের এমন চাষাবাদের দৃশ্য। করগাঁও, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ, ১৩ নভেম্বর
কাপ্তাই হ্রদের পাড়ে ডোরাকাটা ফড়িং। কাটাছড়ি, রাঙামাটি, ১৩ নভেম্বর
বিজ্ঞাপন
ইঞ্জিনচালিত দুই নৌকা পাশাপাশি ছুটছে গন্তব্যের দিকে। জেলেপাড়া, রাঙামাটি, ১৩ নভেম্বর
বিজ্ঞাপন
হিম ছড়ানো সকালে সাইকেলে চড়ে বিদ্যালয়ের পথে চলেছে দুই শিক্ষার্থী। ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৩ নভেম্বরঢাকা–খুলনা মহাসড়কের সোয়াদী এলাকায় সড়কে গাছ ফেলে অবরোধ করে রাখা হয়। আলগি, ফরিদপুর, ১৩ নভেম্বরপথের পাশে কতবেল বিক্রি করতে বসেছেন এই বিক্রেতা। গল্লামারী, খুলনা, ১৩ নভেম্বরসকালে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাইনবোর্ড এলাকার চিত্র। সাইনবোর্ড, নারায়ণগঞ্জ, ১৩ নভেম্বররাংসা নদীতে সেতু না থাকায় এভাবেই পারাপার হয় মানুষ। তারাকান্দা, ময়মনসিংহ, ১৩ নভেম্বরহাইকোর্ট এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থান। হাইকোর্ট প্রধান ফটক, ঢাকা, ১৩ নভেম্বরমানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণার আগে ছাত্রশিবির হাইকোর্ট এলাকায় মিছিল বের করে। হাইকোর্ট চত্বর, ঢাকা, ১৩ নভেম্বর