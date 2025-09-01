একঝলক (১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

ছায়ায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছে বানরের দল। সীতা পাহাড়, কাপ্তাই, রাঙামাটি, ১ সেপ্টেম্বর
জুমের ধান পাহারা দিচ্ছেন পাহাড়ি নারী ও শিশুরা। সীতা পাহাড়, কাপ্তাই, রাঙামাটি, ১ সেপ্টেম্বর
বিজ্ঞাপন
অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পর হল ছাড়তে শুরু করেছেন শিক্ষার্থীরা। জুলাই ৩৬ হল, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, ১ সেপ্টেম্বর
বিজ্ঞাপন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে গত রাতে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। সিলেট, ৩১ আগস্টজলাশয়ে নৌকা নিয়ে মাছ ধরছেন একজন। মাছিমপুর, সিলেট, ১ সেপ্টেম্বরজমে থাকা পানি পান করতে এসেছে কাকের দল। রেলওয়ে স্টেশন এলাকা, সিলেট, ১ সেপ্টেম্বরশীত মৌসুম সামনে রেখে কাঁথা সেলাই করছেন এক নারী। স্বল্পপেন্নাই, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১ সেপ্টেম্বরসবুজ লতায় দুলছে হলুদ একটি ফুল। সেনহাটি, দিঘলিয়া, খুলনা, ১ সেপ্টেম্বরউড়াল দিয়েছে একটি মাছরাঙা পাখি। কলাবাগান, কাপ্তাই, রাঙামাটি, ১ সেপ্টেম্বরটিলায় জন্মানো বাতাবিলেবু বিক্রির জন্য বাজারে আনা হয়েছে। কদমতলী, সিলেট, ১ সেপ্টেম্বরগাড়িতে বালু তুলছেন এক শ্রমিক। সেনহাটি, দিঘলিয়া, খুলনা, ১ সেপ্টেম্বর