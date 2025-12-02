একঝলক

একঝলক (২ ডিসেম্বর ২০২৫)

প্রথম আলো ডেস্ক
জমি তৈরিতে গরু দিয়ে হালচাষে ব্যস্ত এই চাষি। মুরালিপাড়া কাপ্তাই, রাঙামাটি, ২ ডিসেম্বর
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
শাকের রঙিন খেত। আর কয়েক দিন পরেই বিক্রির উপযোগী হবে এই শাক। মুন্সিডাঙ্গী, ফরিদপুর, ২ ডিসেম্বর
কাজের ফাঁকে আলপথে বসে জিরিয়ে নিচ্ছেন কিষানিরা। কাপ্তাই, রাঙামাটি, ২ ডিসেম্বর
অগ্রহায়ণের দুপুরে বাজারের খোলা জায়গায় লেপ সেলাই করছেন তিনি। তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর
শোলমারী ও কাজীবাছা নদীর মোহনায় চিকচিক করছে সোনালি রোদ। ছয়ঘরিয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ২ ডিসেম্বর
বিদ্যুতের তারে চুপচাপ বসে আছে মাছরাঙা পাখি। ছয়ঘরিয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ২ ডিসেম্বর
সাঙ্গু নদ নৌকায় পার হচ্ছেন এক যাত্রী। সাঙ্গু নদ, বান্দরবান, ২ ডিসেম্বর
নদীর চরে বাদামখেতে পাইপ দিয়ে পানি ছিটানো হচ্ছে। ক্যমলং, বান্দরবান, ২ ডিসেম্বর
খেত থেকে চলছে ক্ষীরা সংগ্রহ। বরকোটা, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২ ডিসেম্বর
মাছ চাষের পাশাপাশি ঘেরের পাড়ে লাগানো গাছে ধরেছে লাউ। বড় ফুলতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ২ ডিসেম্বর
কাঠমালতি ফুল ঝরে গেছে। ফল ফেটে বের হয়ে আসছে রক্তিম বর্ণের বিচি। উলোসরা, কাপাসিয়া, গাজীপুর, ২ ডিসেম্বর
