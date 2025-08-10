একঝলক

একঝলক (১০ আগস্ট ২০২৫)

বৃষ্টিস্নাত গোলাপি অলকানন্দা ফুল। নজিরের হাট, রংপুর, ১০ আগস্ট
ছবি: মঈনুল ইসলাম
পথের ধারে লেবু বিক্রি করতে বসেছেন এক বিক্রেতা। কে ডি ঘোষ সড়ক, খুলনা, ১০ আগস্ট
গাছের ডালে বসে আছে একটি শালিক। পাবলা, খুলনা, ১০ আগস্ট
বাজারে লাগা আগুন নেভানোর কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। সেবারহাট, নোয়াখালী, ১০ আগস্ট
জলাশয়ের পাশে বসে আছে একটি বক। সরকারি আজিজুল হক কলেজ চত্বর, বগুড়া, ১০ আগস্ট
পুলিশের কনস্টেবল পদে নিয়োগ পরীক্ষার জন্য হলে প্রবেশ করছেন নারী প্রার্থীরা। হাবেলি গোপালপুর, ফরিদপুর, ১০ আগস্ট
জলাশয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছেন এক জেলে। লাহিড়ীহাট, রংপুর, ১০ আগস্ট
মাছের খোঁজে পুকুরে নেমেছেন জেলের দল। মটুকপুর, রংপুর, ১০ আগস্ট।
বিক্রির জন্য তাল নিয়ে বাজারে যাচ্ছেন একজন। নতুনবাজার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১০ আগস্ট
মাথায় করে ইট নেওয়ার কাজ করছেন শ্রমিকেরা। ডিক্রির চর, ফরিদপুর, ১০ আগস্ট
