এক ঝলক (৩ জানুয়ারি ২০২৬)

বাগানবিলাস ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে নীল মৌটুসী পাখি। খেপ্পোপাড়া, রাঙামাটি, ৩ জানুয়ারিগাছ থেকে সংগ্রহ করা খেজুর রস জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। ঘন হয়ে এলে তা থেকে তৈরি হবে গুড়। শৈলাট, শ্রীপুর, গাজীপুর। ৩ জানুয়ারি
শীতের সকালে ঘুরে ঘুরে হালুয়া-রুটি বিক্রি করছেন এই ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। আঙ্গাউড়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৩ জানুয়ারি
বাড়ির পাশের মাঠে শুকানোর জন্য বিছিয়ে দেওয়া ধান পা দিয়ে নেড়ে দিচ্ছেন তিনি। শায়েস্তাবাদ বাজার, বরিশাল, ৩ জানুয়ারিশীতের সকালে হাউস বোটের ছাদে বসে কাপ্তাই হ্রদ পরিদর্শনে পর্যটকেরা। বড়াদম মোরঘোনা, রাঙামাটি, ৩ জানুয়ারিঘন কুয়াশা ও শীতের তীব্রতা থেকে বোরো ধানের বীজতলা রক্ষা করতে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিচ্ছেন কৃষক। সুবর্ণসারা, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ৩ জানুয়ারিকুয়াশায় ঢাকা সকালে জবুথবু হয়ে বসে আছে বেদে সম্প্রদায়ের মানুষেরা। আমতলী, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ৩ জানুয়ারিমিরসরাইয়ের উপকূলীয় এলাকার চরগুলোতে এখন তরমুজ চাষে ব্যস্ত সময় পার করছেন সুবর্ণচর থেকে আসা কৃষকেরা। মিরসরাই, চট্টগ্রাম, ৩ জানুয়ারিকুয়াশায় ঢাকা শীতের সকাল। শীত উপেক্ষা করে নিজ নিজ গন্তব্যে যাচ্ছে মানুষ। গাবতলী, বগুড়া, ৩ জানুয়ারিপাখি পাকা পেঁপে খায়। উত্তর কেল্লাবন্দ, রংপুর, ৩ জানুয়ারিখালে বড়শি পেতে চুপচাপ বসে আছেন একজন শৌখিন শিকারি। রাজবাঁধ, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৩ জানুয়ারিখালের পানিতে নেমে এক দফা মাছ শিকার করে শীতে জবুথবু হয়ে বসে আছে কানি বক। রাজবাঁধ, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৩ জানুয়ারিধান মাড়াইয়ের পর খড় বাড়ির উঠানে স্তূপ করে রাখা হচ্ছে। হবিনগর, শায়েস্তাবাদ, বরিশাল, ৩ জানুয়ারিমাছ ধরা জালে জমে আছে শিশিরকণা। হবিনগর, শায়েস্তাবাদ, বরিশাল, ৩ জানুয়ারিদেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে জেঁকে বসা হাড় কাঁপানো শীতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। সকালের ঘন কুয়াশা আর কনকনে শীতের মধ্যেই কাজে বের হয়েছেন সাধারণ মানুষ। শিংপাড়া, পঞ্চগড়, ৩ জানুয়ারি। ছবি: রাজিউর রহমান ৬. ঘন কুয়াশা ও শীতের তীব্রতা থেকে বোরো ধানের বীজতলা রক্ষা করতে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিচ্ছেন কৃষক। সুবর্ণসারা, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ৩ জানুয়ারি