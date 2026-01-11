একঝলক (১১ জানুয়ারি ২০২৬)

পথের ধারে ফুটে আছে বুনো ফুল মটমটিয়া। তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ১১ জানুয়ারিখাবারের খোঁজে জোড়া গো–শালিক। বিজয়নগর, রাঙামাটি, ১১ জানুয়ারি
কাপ্তাই হ্রদের পানি ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। জেগে উঠছে চর। পাহাড়ি কিষানিরা দল বেঁধে সেই চরে ধানের চারা রোপণ করছেন। আলুটিলা, রাঙামাটি, ১১ জানুয়ারি
কনকনে শীতে রস সংগ্রহের জন্য গাছে হাঁড়ি বাঁধতে উঠেছেন এই গাছি। খেংশহর, নন্দীগ্রাম, বগুড়া, ১১ জানুয়ারিবাঁশের তৈরি পণ্য বিক্রির জন্য দোকানে সাজিয়ে রাখছেন বিক্রেতা। জয়রা, মানিকগঞ্জ, ১১ জানুয়ারিবাড়িতে পোষা মুরগি বিক্রির জন্য সাইকেলে করে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন এই ব্যক্তি। বেজোড়া, শাহজাহানপুর, বগুড়া, ১১ জানুয়ারিশীতের সকালে চাষের জমি সমান করতে উঁচু স্থান থেকে ঢালু স্থানে কাদা ফেলছেন কৃষক। লাইন বিল, খুলনা, ১১ জানুয়ারি বীজতলা থেকে বোরো ধানের চারা তুলছেন তাঁরা। ডুমুরিয়া, খুলনা, ১১ জানুয়ারিশীতের সকালে কম্বল গায়ে দিয়ে সড়কের পাশে শুয়ে আছেন এক ভবঘুরে। জালালাবাদ পার্ক, সিলেট, ১১ জানুয়ারিসকালবেলা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সিলেট নগরের প্রতিটি সড়ক। চৌহাট্টা, সিলেট, ১১ জানুয়ারিতুলা সংগ্রহের পর বস্তায় ভরা হচ্ছে। হানসামাপাড়া, বান্দরবান, ১১ জানুয়ারিবিক্রির জন্য খেত থেকে তুলে আনা মিষ্টি কুমড়োর শাক পানিতে ধুয়ে নিচ্ছেন এই চাষি। বিক্রিছড়া, বান্দরবান, ১১ জানুয়ারি