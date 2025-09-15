একঝলক

একঝলক(১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

ছবি:
নীল পালক মৌটুসী পাখি। খাবারের খোঁজে গাছের ডালে। কামিলা ছড়ি আগরবাগান, রাঙামাটি, ১৫ সেপ্টেম্বর
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
বাজারে পাটের দাম ভালো যাচ্ছে। সকাল সকাল তালমার সাপ্তাহিক হাটে পাট বিক্রি করতে যাচ্ছেন কৃষকেরা। সন্তোষী, ফরিদপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর
ইঞ্জিনচালিত নৌকায় কাঠের গুঁড়ি ভর্তি করে বিক্রি করতে যাচ্ছেন পাহাড়ি এক তরুণ। মানিক ছড়ি, রাঙামাটি, ১৫ সেপ্টেম্বর
পুকুরে মাছ ধরছেন তিনি। গুটুদিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা, ১৫ সেপ্টেম্বর
জলাবদ্ধতায় মাছের ঘেরের পানি আর খালের পানি একাকার হয়ে গেছে। মাছ পাওয়ার আশায় ডোঙায় বসে স্থানীয় এক অধিবাসী পাতলা জাল পাতছেন। রংপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা, ১৫ সেপ্টেম্বর
সাতসকালেই বৃষ্টির বাগড়া। বিদ্যালয়ে যেতে ভোগান্তিতে শিক্ষার্থীরা। ডিবি সড়ক, গাইবান্ধা, ১৫ সেপ্টেম্বর
গাছে থোকা থোকা ঝুলছে ঔষধি ফল আমলকী। পৌর পার্ক, গাইবান্ধা, ১৫ সেপ্টেম্বর
বিক্রির জন্য তুলে আনা হয়েছে লাল ও সাদা শাপলা। কৃষকের বাজার, ময়মনসিংহ, ১৫ সেপ্টেম্বর
অহর বড়ই ফলটি ভিটামিনসমৃদ্ধ, শিশুরা খেতে পছন্দ করে বেশ। খেপ্পোপাড়া, রাঙামাটি, ১৫ সেপ্টেম্বর
