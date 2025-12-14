একঝলক (১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে রংপুর নগরের দমদমা বধ্যভূমিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। দমদমা, রংপুর, ১৪ ডিসেম্বরসকালের নরম রোদে মাথা তুলে আছে লাউ ফুল। অনন্তপুর, সিলেট, ১৪ ডিসেম্বর
বিলেতি ধনেগাছ ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। সেই খেতের আগাছা পরিষ্কার কাজ করছেন পাহাড়ি এক দম্পতি। মধ্যপাড়া, রাঙামাটি, ১৪ নভেম্বর
সারা রাত পদ্মা নদীতে মাছ ধরে সকালে তীরে নৌকা বেঁধে রেখে গেছেন জেলেরা। গোলডাঙ্গী, ফরিদপুর, ১৪ ডিসেম্বরকুয়াশামাখা সকালে নদীতে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন মাঝিরা। সদরখলা, সিলেট, ১৪ ডিসেম্বরপদ্মা নদীর তীরবর্তী ক্যানালের পানি শুকিয়ে গেছে। সেখানে অলস পড়ে আছে নৌকা। চর টেপুরা, ফরিদপুর, ১৪ ডিসেম্বরভোরের আলোয় শিশিরভেজা সোনালি আমন ধান কাটছেন কৃষকেরা। মাথাভাঙা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ১৪ ডিসেম্বরবাড়ির একচিলতে ছাদে রোদে ধান শুকাতে দিচ্ছেন এই ব্যক্তি। উমরদীঘি, শাজাহানপুর, বগুড়া, ১৪ ডিসেম্বরপুরোনো শ্যালো মেশিনের ট্যাংক রাঙিয়ে নতুন করা হচ্ছে। রেলস্টেশন, বগুড়া, ১৪ ডিসেম্বরশুকনা ডালে বসে আছে ছোট্ট পাখি। তংপ্রুপাড়া, বান্দরবান, ১৪ ডিসেম্বরগাছের জট পাকানো শিকড়ের ওপর খেলায় মেতেছে শিশুরা। রামজাদী, বান্দরবান, ১৪ ডিসেম্বরসাতসকালে ঘাঘট নদের ধারে ধুলোমাটি নিয়ে খেলছে শিশুরা। লক্ষ্মণপাড়া, রংপুর, ১৪ ডিসেম্বরনবজাতকের শরীরে সকালের মিষ্টি রোদ লাগাতে দাঁড়িয়ে আছেন এই নারী। হাজীপাড়া, রংপুর, ১৪ ডিসেম্বরআলুখেতে সেচ দিচ্ছেন এই কৃষক। পবা, রাজশাহী, ১৪ ডিসেম্বরপেঁয়াজখেতে নিড়ানি দিচ্ছেন তিনি। কর্ণহার, রাজশাহী, ১৪ ডিসেম্বর