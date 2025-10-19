একঝলক (১৯ অক্টোবর ২০২৫)

হেমন্তের কুয়াশা জড়ানো ভোরে সাইকেল চালিয়ে কাজে ছুটছেন একজন। বত্তরবিল, রংপুর, ১৯ অক্টোবর
গাছের ডালে বসে আছে মাছরাঙা পাখি। নতুন বসতি, মানিকগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর
বিজ্ঞাপন
পদ্মা নদীর তীরে বেঁধে রাখা সারি সারি মাছ ধরার নৌকা। কবিরপুর, নর্থ চ্যানেল, ফরিদপুর, ১৯ অক্টোবর
বিজ্ঞাপন
হেমন্তের সকালে শিশুকে গরম কাপড় জড়িয়ে বাইরে বেরিয়েছেন এক মা। পশ্চিম কোবারু, রংপুর, ১৯ অক্টোবরপদ্মা নদীর তীরে মাছ ধরছেন এক জেলে। নর্থ চ্যানেল, ফরিদপুর, ১৯ অক্টোবরফুলজোড় নদে মাছ ধরছেন শৌখিন শিকারিরা। ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৯ অক্টোবরখেত থেকে কাঁচা হলুদ তুলে এনে বিক্রি করতে বসেছেন পাহাড়ি এক নারী। ঘাগড়া, রাঙামাটি, ১৯ অক্টোবরগাছের ডালে বসে আছে জোড়া ঘুঘু। জলেশ্বরীতলা, বগুড়া, ১৯ অক্টোবরখেতে মুলাবীজ বুনছেন কিষান–কিষানিরা। কুরশাগ্রাম, বগুড়া, ১৯ অক্টোবরগ্রামীণ পথ ধরে মায়ের সঙ্গে স্কুলে চলেছে এক শিশু। গুটুদিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা, ১৯ অক্টোবর