একঝলক

একঝলক (১৫ এপ্রিল ২০২৬)

পথের ধারে ফুটে আছে নাগলিঙ্গম ফুল। গুহলক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর, ১৫ এপ্রিল
ছবি: আলীমুজ্জামান
কাপ্তাই হ্রদে খাবারের খোঁজে একটি বক। খেপ্পোপাড়া, রাঙামাটি, ১৫ এপ্রিল
মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য। জয়রা, মানিকগঞ্জ, ১৫ এপ্রিল
ঐতিহ্যবাহী মুখোশনাচের আসর বসেছে। জগন্নাথপুর, ঠাকুরগাঁও, ১৫ এপ্রিল
ফুটেছে দৃষ্টিনন্দন মেস্তা ফুল। পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, ১৫ এপ্রিল
ভৈরব নদে জাল ফেলে মাছ ধরছেন তিনি। বারাকপুর, দিঘলিয়া, খুলনা, ১৫ এপ্রিল
মাটির টব কেনার পর ভ্যানে করে নার্সারিতে নেওয়া হচ্ছে। কেল্লাবন্দ, রংপুর, ১৫ এপ্রিল
জ্বালানি তেলের জন্য মোটরসাইকেল নিয়ে দীর্ঘ অপেক্ষা। ধাপ, রংপুর, ১৫ এপ্রিল
সড়কে ট্র্যাফিক পুলিশের তৎপরতা। চৌহাট্টা, সিলেট, ১৫ এপ্রিল
সড়কের মাঝে গর্ত। চলাচলকারীদের সতর্ক করতে লাল কাপড় টানিয়ে দিয়েছেন স্থানীয় লোকজন। কোর্ট পয়েন্ট, সিলেট, ১৫ এপ্রিল
ডালে ঝুলছে কাঁচা আম। সৈয়দ সিকন্দর আলী সড়ক, মৌলভীবাজার, ১৫ এপ্রিল
