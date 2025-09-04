একঝলক (৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

ফুটেছে লজ্জাবতী ফুল। বালাঘাটা, বান্দরবান, ৪ সেপ্টেম্বর
বিদ্যুতের তারে বসে আছে একটি ঘুঘু। লেমুঝিড়ি, বান্দরবান, ৪ সেপ্টেম্বর
রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য পাটকাঠি নিচ্ছেন এক নারী। মির্জাপুর, বগুড়া, ৪ সেপ্টেম্বর
কাঁটাতারে বেয়ে ওঠা লতায় ফুটেছে সাদা ফুল। দৌলতপুর, খুলনা, ৪ সেপ্টেম্বররূপসা সেতুর নিচে মাছধরা ট্রলার মেরামতের কাজ চলছে। লবণচরা, খুলনা, ৪ সেপ্টেম্বরধানগাছের পাতায় শিশির বিন্দু জমে আছে। শিমুজ্জেছড়া, রাঙামাটি, ৪ সেপ্টেম্বররান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য গাছের শুকনা ডাল নিয়ে যাচ্ছেন এক নারী। লাহিড়ীপাড়া, ফরিদপুর, ৪ সেপ্টেম্বরসড়কের পাশে ডাবের পসরা নিয়ে বসেছেন এক বিক্রেতা। ত্রিদিপ, রাঙামাটি, ৪ সেপ্টেম্বরছাদবাগানে ফুটেছে লাল কস্তুরি ফুল। পশ্চিম খাবাসপুর মিয়াপাড়া, ফরিদপুর, ৪ সেপ্টেম্বরসংঘর্ষের জেরে দুদিন বন্ধ থাকার পর উত্তরা ইপিজেডের কারখানাগুলো খুলেছে। কাজে ফিরেছেন শ্রমিকেরা। ইপিজেড গেট, নীলফামারী, ৪ সেপ্টেম্বর