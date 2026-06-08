একঝলক (৮ জুন ২০২৬)

নীল পারুল ফুটে জানিয়ে দিচ্ছে বর্ষার আগমনী বার্তা। কাটাছড়ি, রাঙামাটি, ৮ জুনতাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তালের কদর বেড়েছে। শশী দেওয়ানপাড়া, রাঙামাটি, ৮ জুন
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গঙ্গাচড়া উপজেলার গজঘণ্ট এলাকা থেকে কাঁঠাল এনে শহরে বিক্রি করছেন এক ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। সুরভী উদ্যানের সামনে, রংপুর, ৮ জুন
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খামার থেকে দুই দিনের মুরগির বাচ্চা নিয়ে বিক্রি করছেন বিক্রেতা। বাবুপাড়া, রংপুর, ৮ জুনসাতসকালে বাড়ন্ত পাটখেতে নিড়ানিতে ব্যস্ত এক কৃষক। সাতশিমুলিয়া, বগুড়া, ৮ জুনমাচায় তুলে দেওয়া বাড়ন্ত কুমড়াগাছ। সেখানে আগাছা নিড়ানিতে ব্যস্ত এক কৃষক। দোবাড়িয়া, বগুড়া, ৮ জুনঘরের সিঁড়িতে বিশ্রামে বসেছে মা বিড়ালটি, সঙ্গে রয়েছে তার ছানারা। বাস্তুহারা, খুলনা, ৮ জুনটসটসে পাকা জাম। দৌলতপুর, খুলনা, ৮ জুনবুনো ফলে পতঙ্গ। মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ৮ জুনসুরমা নদীতে নৌকায় ভেসে ভেসে মাছ শিকার করছেন এক ব্যক্তি। মেন্দিবাগ, সিলেট, ৮ জুনশ্রীমঙ্গল থেকে পাইকারি দরে লেবু কিনে আনা হয়েছে সিলেটে। শাহজালাল সেতু, সিলেট, ৮ জুন