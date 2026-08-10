একঝলক

একঝলক (১০ আগস্ট ২০২৬)

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কাপ্তাই হ্রদে জাল ফেলে মাছ ধরছেন তিনি। রাঙাপানি, রাঙামাটি, ১০ আগস্ট
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
শহরের লালব্রিজ এলাকায় বালুভর্তি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। বান্দরবান, ১০ আগস্ট
পথের ধারে ফুটে আছে লেন্টেনা ফুল। আলুটিলা, খাগড়াছড়ি, ১০ আগস্ট
রোদে ঝলমল করছে রক্ত জবা। জিন্দাবাজার, সিলেট, ১০ আগস্ট
বীজতলা থেকে ধানের চারা সংগ্রহ করছেন কৃষক। নোয়াগাঁও, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১০ আগস্ট
বিক্রির জন্য নৌকায় তোলা হচ্ছে খড়। কালিশিমুল, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১০ আগস্ট
পদ্মবিল আলো করে ফুল ফুটেছে। হাইল হাওর, মৌলভীবাজার, ১০ আগস্ট
পদ্মায় পুণ্যস্নানে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। মদনখালী, ফরিদপুর, ১০ আগস্ট
ট্রাক থেকে রড নামাচ্ছেন শ্রমিকেরা। স্টেশন সড়ক, খুলনা, ১০ আগস্ট
রিকশাচালক রফিকুল ইসলামকে ব্যাটারিচালিত রিকশা উপহার দিয়েছে পঞ্চগড় জেলা প্রশাসন। পঞ্চগড়, ১০ আগস্ট
ভ্যানে করে পেঁয়াজ ফেরি করতে বেরিয়েছেন এক ফেরিওয়ালা। কদমতলা, খুলনা, ১০ আগস্ট
গ্যাস–সংকটে ফিলিং স্টেশনে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ব্যক্তিগত গাড়ির দীর্ঘ সারি। মহাখালী, ঢাকা, ১০ আগস্ট
ঝুড়ি ভরে দেশি জাতের মাল্টার পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ী। পাবলিক লাইব্রেরি মাঠের সামনে, রংপুর, ১০ আগস্ট
চিকিৎসার জন্য মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুরা ভর্তি হচ্ছে। ঢাকা, ১০ আগস্ট
বাজারে বিক্রি হচ্ছে মৌসুমি ফল লটকন। হাঁড়িপট্টি সড়ক, রংপুর, ১০ আগস্ট
নগদের কার্যালয়ে প্রথমা প্রকাশনের বইমেলা উদ্বোধনের পর মেলা ঘুরে দেখছেন ও পছন্দের বই কিনছেন কর্মীরা। বনানী, ঢাকা, ১০ আগস্ট
ভুট্টাখেতে বসে আছে একটি মাছরাঙা। চান্দরা, মানিকগঞ্জ, ১০ আগস্ট
পরিত্যক্ত জমি থেকে উদ্ধার ৯৬টি মাইন নিষ্ক্রিয় করছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। বেতবাড়িয়া, গাংনী, মেহেরপুর, ১০ আগস্ট
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