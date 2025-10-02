একঝলক (২ অক্টোবর ২০২৫)

রঙিন হাওয়াই মিঠাই নিয়ে শহরের অলিগলিতে বিক্রি করেন তিনি। ছিলিমপুর, বগুড়া, ২ অক্টোবর
জমিতে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে দেশি মাছ ধরছেন এই ব্যক্তি। ছিলিমপুর, বগুড়া, ২ অক্টোবর
রক্ত জবা ফুলে বসেছে ডোরাকাটা পোকা। বড়াদম, রাঙামাটি, ২ সেপ্টেম্বর
ফুল থেকে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে মিষ্টিকুমড়া। মোরঘোনা, রাঙামাটি, ২ সেপ্টেম্বরট্রলার থেকে নেমে ছাগল বিক্রি করতে হাটে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। ঘিওর, মানিকগঞ্জ, ২ অক্টোবরকাশফুলের আড়ালেউঁকি দিচ্ছে সূর্য। বালিপাড়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, ২ অক্টোবরমা ইলিশ রক্ষার জন্য ৪ অক্টোবর থেকে ইলিশ বেচাকেনা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শেষ মুহূর্তে ইলিশের পাইকারি বাজারে কেনাবেচা বেড়েছে। কারওয়ান বাজার মাছের আড়ত, ঢাকা, ২ অক্টোবরপথের ধারে বুনো ফুল। কাজীপুর-ঝাপড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২ অক্টোবরচরাঞ্চলে ঘাস কেটে পালতোলা নৌকায় বাড়ি ফিরছেন কৃষক। পদ্মা নদী, ভাঁড়ারা, পাবনা, ২ অক্টোবরডিঙিনৌকায় পাহাড়ি নারী গ্রাম থেকে শহরে বিক্রি করতে এসেছেন বাঁশকোড়ল। আসাম বস্তি সেতু, রাঙামাটি, ২ সেপ্টেম্বর