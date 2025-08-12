একঝলক (১২ আগস্ট ২০২৫)

সবুজ পাতার ফাঁকে ফুটে আছে সাদা কাঠমালতী ফুল। চকজোড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া, ১২ আগস্ট
কাঠের তৈরি ডিঙিনৌকা মেরামতের কাজ চলছে। পুরানপাড়া, রাঙামাটি, ১২ আগষ্ট
গাছে ঝুলছে দেশি প্রজাতির পেঁপে। চৌধুরীছড়া, রাঙামাটি, ১২ আগস্ট
নৌকা থেকে হাওরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এক শিশু। ইটনা, কিশোরগঞ্জ, ১১ আগস্টরঙ্গন ফুলের সৌন্দর্য। আলী আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, মৌলভীবাজার, ১২ আগস্টবর্ষার প্রমত্তা পদ্মায় নৌকা নিয়ে মাছ ধরছেন দুজন। তালাইমারী, রাজশাহী, ১২ আগস্টবৃষ্টির সকালে কাজের অপেক্ষায় বসে আছেন একজন দিনমজুর। দেওয়ানবাড়ি সড়ক, রংপুর, ১২ আগস্টবৃষ্টিতে ভদ্রাবতী নদীতে মাছ ধরা। চকজোড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া, ১২ আগস্টবিক্রির জন্য আনা হয়েছে পাকা তাল। পাবলিক লাইব্রেরি মাঠের সামনে, রংপুর, ১২ আগস্টনিচু জমি থেকে গবাদি পশুর জন্য ঘাস কেটে আনছেন একজন। নয়াবিল, নালিতাবাড়ী, শেরপুর, ১২ আগস্টনীল আকাশের নিচে ফুটে আছে লাল টুকটুকে জবা ফুল। বুড়িচং, কুমিল্লা, ১২ আগস্ট