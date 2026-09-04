একঝলক (৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

ছুটির দিনে পাহাড়ের প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে দোলনায় চড়ে মনোরম পাহাড়ি পরিবেশ উপভোগ করছেন এক পর্যটক। নীলাচল পর্যটনকেন্দ্র, বান্দরবান, ৪ সেপ্টেম্বরব্যাটারিচালিত ভ্যানে করে প্লাস্টিকের জার বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এসব জারে ফার্মে হাঁস–মুরগির খাবার দেওয়া হয়। চারমাথা এলাকা, বগুড়া মহানগর, ৪ সেপ্টেম্বর
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ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ফরিদপুর ও মহানগর শাখার আয়োজনে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। গোয়ালচামট এলাকা, সদর উপজেলা ফরিদপুর, ৪ সেপ্টেম্বর
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চাষিদের কাছ থেকে প্রকারভেদে ১২ থেকে ১৮ টাকা কেজিতে কিনে তা গুছিয়ে রাখছেন এক শ্রমিক। বলদিপুকুর, মিঠাপুকুর, রংপুর, ৪ সেপ্টেম্বরশিশু-কিশোর-তরুণদের জন্য দিনব্যাপী বিজ্ঞানভিত্তিক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল ‘মহাকাশ ও আগামীর পৃথিবী’–বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। বনলতা বুক ক্যাফে, নতুন বাজার, বরিশাল, ৪ সেপ্টেম্বরছুটির দিনে বালুর মাঠে ফুটবল খেলায় মগ্ন শিশুরা। পায়গ্রাম, ফুলতলা উপজেলা, খুলনা, ৪ সেপ্টেম্বরড্রাগন ফুলে মৌমাছি। রাবারবাগান, রাঙামাটি, ৪ সেপ্টেম্বর