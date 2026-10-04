একঝলক (০৪ অক্টোবর ২০২৬)

বাহারি রং আর নান্দনিকতায় ফুটেছে ঝুমকোলতা ফুল। রাঙাদ্বীপ, কাটাছড়ি, রাঙামাটি, ৪ অক্টোবরবৃষ্টির পর মেঘলা আকাশে লাল-হলুদের আভা ছড়িয়ে উঠেছে সূর্য। মাউন্টেনিয়ারিং ভ্যালি, রাঙামাটি, ৪ অক্টোবর
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বেষ্টনীর রেলিংয়ে পাশাপাশি বসে আছে এক জোড়া ধনেশ পাখি। সাফারি পার্ক, শ্রীপুর, গাজীপুর, ৪ অক্টোবর
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শিকারের অপেক্ষায় একটি বক। গোপালবাড়ী, বগুড়া, ৪ অক্টোবরপ্রখর রোদে গ্রামের মাঠে গরু চরাচ্ছেন কৃষক। উলিপুর, বগুড়া, ৪ অক্টোবরজলাশয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছেন এক শৌখিন মাছশিকারি। পরশুরাম, রংপুর, ৪ অক্টোবরবিক্রির জন্য নৌকায় করে শুকনো খড় পরিবহন করা হচ্ছে। নুরনগর ঘাট, চাটমোহর, পাবনা, ৪ অক্টোবরকুয়াশাজড়ানো সকালে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে দুই শিক্ষার্থী। খটখটিয়া, রংপুর, ৪ অক্টোবরনদীর পাড়ে গাছের নিচে বাঁশের মাচায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন একজন। নুরনগর ঘাট, চাটমোহর, পাবনা, ৪ অক্টোবরহাওয়াই মিঠাই কিনছে এক শিশু। কুকরুল, রংপুর, ৪ অক্টোবর