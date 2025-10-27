একঝলক (২৭ অক্টোবর ২০২৫)

ঢাকার ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলার থেকে খুলে পড়া বিয়ারিং প্যাডের আঘাতে মারা যান আবুল কালাম। আজ সোমবার শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলা সদরে তাঁকে দাফন করা হয়। উপজেলার ঈশ্বরকাঠি গ্রামে জানাজার আগে শিশুসন্তান কোলে তাঁর স্ত্রী আইরিন আক্তারের আহাজারি। ঈশ্বরকাঠি, শরীয়তপুর, ২৭ অক্টোবর
জবা ফুলে ডানা মেলেছে প্রজাপতি। নাইক্ষ্যংছড়ি হেডম্যানপাড়া, বান্দরবান, ২৭ অক্টোবর
কাপ্তাই হ্রদে জেলের ফেলা জালে হরেক রকমের মাছ আটকেছে। লেমুছড়ি গ্রাম, রাঙামাটি, ২৭ অক্টোবর
যমুনার চরে সবুজের সমারোহ। সেখানে ধান ও মাষকালাইয়ের চাষ করেছেন চাষিরা। মাঝে পড়ে আছে একটি নৌকা। সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ২৭ অক্টোবরখাওয়ার জন্য কীটপতঙ্গ ধরেছে এক পাখি। কুঁড়িপাড়া চরাঞ্চল, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ২৭ অক্টোবরট্রাকে করে পাইকারি বাজারে আনা হয়েছে মিষ্টিকুমড়া। সোবহানীঘাট, সিলেট, ২৭ অক্টোবরগ্রামে বিলে কচুরিপানার ফাঁকে খাবার খুঁজছে ডাহুক। রাজাবাড়ি, শ্রীপুর, গাজীপুর, ২৭ সেপ্টেম্বরনৌকায় বসে সুরমা নদীতে মাছ ধরছেন এক ব্যক্তি। মেন্দিবাগ, সিলেট, ২৭ অক্টোবরগুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছে এক শিশু। নাইছড়ি, বান্দরবান, ২৭ অক্টোবরশিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে সাইকেল চালিয়ে বাজারে যাচ্ছেন বাবা। কামারপাড়া, রংপুর, ২৭ অক্টোবরগাছে ঝুলছে দেশীয় ফল চালতা। চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা, ১৭ অক্টোবরপাকা ধানের খেতে কঞ্চিতে বসে আছে এক জোড়া শালিক। গঙ্গাদাস, রংপুর, ২৭ অক্টোবর। ছবি: মঈনুল ইসলাম গরু ঘাস খাওয়ার সময় পোকামাকড় উড়ে যায়। তখন পোকামাকড় ধরে খায় বক। বাদুরগাছা, ডুমুরিয়া, খুলনা, ২৭ অক্টোবরমেঠো পথ ধরে স্কুলে যাচ্ছে শিশুরা। মুসলমানপাড়া, খুলনা, ২৭ অক্টোবরনদে মাছ ধরতে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। কুটিপাড়া, রংপুর, ২৭ অক্টোবর