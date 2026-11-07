একঝলক (৭ নভেম্বর ২০২৬)

শিম ফুলে বসেছে মৌটুসি পাখি। পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, ৭ নভেম্বরজলাশয়ে কচুরিপানা খেতে নেমেছে গরু। পাশে উড়তে থাকা পোকা ধরতে ব্যস্ত বক। লবণচরা, খুলনা, ৭ নভেম্বর
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রংপুরে শুরু হয়েছে আমন ধান কাটার মৌসুম। ভালো ফলনে উৎসবমুখর পরিবেশে ধান কাটছেন কৃষিশ্রমিকেরা। বালাকোয়ার, রংপুর, ৭ নভেম্বর
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আলু রোপণের আগে জমিতে সার দিচ্ছেন শ্রমিকেরা। সাতারদিয়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৭ নভেম্বরসকালের রোদে বসে আছে শালিক পাখি। বিলাইছড়ি পাড়া, রাঙামাটি, ৭ নভেম্বরবিলের পাশে সবজির মাচার খুঁটিতে বসে আছে খঞ্জনা পাখি। রাজাবাড়ি, শ্রীপুর, গাজীপুর, ৭ নভেম্বরশীতের সকালে মায়ের কাঁধে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে আছে শিশুটি। হারাটি, রংপুর, ৭ নভেম্বররাতে বিলে বড়শি পেতে সকালে মাছ তুলছেন এক মাছশিকারি। ময়নাকুঠি, রংপুর, ৭ নভেম্বর