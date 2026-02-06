একঝলক (৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে প্রার্থীদের ফেস্টুন তৈরির জন্য কাঠের ফ্রেম বানাতে ব্যস্ত কারিগর। কলেজ রোড, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬জলাশয় সেচে দল বেঁধে মাছ ধরছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ষোলমাইল এলাকা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বিজ্ঞাপন
এখন পাটের দাম বেশ চড়া। ভালো দাম পাওয়ায় গুদাম থেকে পাট বের করে বিক্রি করছেন ব্যবসায়ীরা। প্রতি মণ পাট বিক্রি হচ্ছে ৫ হাজার থেকে সাড়ে ৫ হাজার টাকায়। তকিপলবাজার, কাউনিয়া, রংপুর। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বিজ্ঞাপন
জমিতে ধানের চারা রোপণে ব্যস্ত কৃষকেরা। সুখানপুকুর, গাবতলী, বগুড়া। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬বেলুন উড়িয়ে বরিশাল আঞ্চলিক গণিত উৎসবের উদ্বোধন করছেন অতিথিরা। বিএম স্কুল মাঠ, বরিশাল। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ইটভাটায় কাজে ব্যস্ত শ্রমিকেরা। গুটুদিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬খেত থেকে তুলে বস্তায় রসুন ভরছেন কৃষক মোসলেম শেখের পরিবার। কিছুদিন আগে রসুনের দাম কম থাকলেরও সম্প্রতি কিছুটা বেড়েছে। ফকিরাবাদ, রাজবাড়ী। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬নদীতে মাছ ধরায় ব্যস্ত এক কিশোর। এই অঞ্চলের অনেকেরই জীবিকা চলে মাছ ধরে। মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬হাতে তৈরি মোয়া ও মুড়কি নিয়ে বিক্রির জন্য শহরের পথে দুই বিক্রেতা। স্টেশন সড়ক, রংপুর। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচার ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি। ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬