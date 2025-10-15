একঝলক (১৫ অক্টোবর ২০২৫)

জাল বুনে শিকারের অপেক্ষায় মাকড়সাটি। শিরোমনি, খুলনা, ১৫ অক্টোবর
খাবারের আশায় লোকালয়ে ছাদে ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে বনের পথভোলা বানর। রাধানগর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, ১৫ অক্টোবর
লেগুনায় ঝুঁকি নিয়ে গন্তব্যের দিকে যাত্রা। মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, ১৫ অক্টোবর
নিজের খেত থেকে মিষ্টি কুমড়ার ফুল তুলছেন চাষি। পাহাড়ে বিক্রি হয় কুমড়ার ফুল থেকে শুরু করে ডগা আর ডাঁটাও। বোদিপুর, রাঙামাটি, ১৫ অক্টোবরবড়শি দিয়ে ফুলজোড় নদে মাছ শিকার করছেন মৎস্যপ্রেমীরা। ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৫ অক্টোবরমরা কাশফুলের ডগায় নিঃশব্দে বসে আছে রোদ পোহানো ফড়িং। ভুলিরপাড়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১৫ অক্টোবরশীতের প্রস্তুতি হিসেবে চাদর, পোশাক ও বিভিন্ন পণ্য সাজিয়ে পাহাড়ি নারী বিক্রির জন্য পসরা গুছিয়েছেন। রাজবাড়ী এলাকা, রাঙামাটি, ১৫ অক্টোবরনয়নতারা ফুলের মধু আহরণে ব্যস্ত প্রজাপতি। শিরোমনি, খুলনা, ১৫ অক্টোবরপাহাড়ি কৃষক ঝুড়িভর্তি কলা মাথায় বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন। নোয়াপাড়া, বান্দরবান, ১৫ অক্টোবরশজনেগাছের ডালে বসে আছে ঘুঘু পাখি। হানসামাপাড়া, বান্দরবান, ১৫ অক্টোবর