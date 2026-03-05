একঝলক (৫ মার্চ ২০২৬)

মান্দার ফুলের ওপর ডানা মেলে উড়ছে কাঠশালিক। কদমতলী, সিলেট, ৫ মার্চসিলেটের বিভিন্ন উপজেলায় এখন আগাম তরমুজের চাষ হয়। ফাল্গুনের শুরু থেকে এসব তরমুজ বিভিন্ন বাজারে পাওয়া যায়। ফলের আড়তে চলছে সেই তরমুজ বিকিকিনি। কদমতলী, সিলেট, ৫ মার্চ
কাচালং নদের স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে বীজতলা থেকে ধানের চারা নিয়ে খেয়া পার হচ্ছেন এই পাহাড়ি নারী। মুখ বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি, ৫ মার্চ
ডালে ফুটে আছে ইয়েলো সিল্ক কটন ট্রি ফুল। মনু নদের পাড়, মৌলভীবাজার, ৫ মার্চবিস্তীর্ণ পেঁয়াজ বীজের মাঠ এখন সাদা ফুলের সৌন্দর্যে ভরা, প্রকৃতির এমন রূপ দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন দর্শনার্থীরা। গোবিন্দপুর, ফরিদপুর, ৫ মার্চনিজের খেতের ফসল বিক্রি করে প্রয়োজনীয় সওদা নিয়ে গ্রামীণ হাট থেকে বাড়ির পথে পাহাড়ি এক কিষানি। সিজক মুখ, বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি, ৫ মার্চখাবারের খোঁজে উড়ে এসে ডালে বসেছে টিয়া পাখির দল। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ মার্চএলাকা ঘুরে ঘুরে তিনি নওগাঁর তৈরি শিশুদের খেলনা চরকি বিক্রি করছেন। ভাগলপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৫ মার্চগ্রামীণ বাড়ির সামনে ফুটে আছে সহস্রবেলি ফুল। রঘুমাঝি, শাজাহানপুর, বগুড়া, ৫ মার্চরমজান এলেই বাড়ে লাচ্ছা সেমাইয়ের চাহিদা, সেই সঙ্গে বেড়ে যায় সেমাই রাখার খাঁচার বিক্রিও। পাইকারিতে প্রতিটি খাঁচা বিক্রি হচ্ছে প্রায় ৬০ টাকায়। বীরগ্রাম, বগুড়া, ৫ মার্চচলার পথে ফুটপাতে নিজের রক্তচাপ মেপে নিচ্ছেন এই ব্যক্তি। কাচারিবাজার, রংপুর, ৫ মার্চদিনাজপুর থেকে নিজের হাতে বানানো শনপাপড়ি বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছেন তিনি। গুপ্তপাড়া, রংপুর, ৫ মার্চ