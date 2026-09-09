একঝলক (৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

বাছুরকে গোসল করাচ্ছেন গৃহস্থ, পেছনে জাল ফেলে মাছ শিকারের অপেক্ষায় জেলে। লক্ষ্মীপুর, আটঘরিয়া, পাবনা, ৯ সেপ্টেম্বর
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সারা দিনের কাজ শেষে চায়ের দোকানে বসে টেলিভিশন দেখছেন গ্রামের মানুষ। বাওইকোলা, আটঘরিয়া, পাবনা, ৯ সেপ্টেম্বরসুন্দরবনে গাছের মগডালে পাশাপাশি বসে আছে দুই মৌটুসি। আন্দারমানিক, চাঁদপাই রেঞ্জ, বাগেরহাট, ৯ সেপ্টেম্বরসুন্দরবন থেকে ভোরবেলা কাঁকড়া ধরে ফিরছেন জেলেরা। আন্দারমানিক, চাঁদপাই রেঞ্জ, বাগেরহাট, ৯ সেপ্টেম্বরনার্সারিতে মরিচের চারা তুলছেন শ্রমিকেরা। প্রতিটি চারা বিক্রি হচ্ছে দুই টাকা করে। চব্বিশহাজারী, রংপুর, ৯ সেপ্টেম্বরমেঘাচ্ছন্ন সকালে কাজের খোঁজে ছুটছেন একদল দিনমজুর। শেখটারী, রংপুর, ৯ সেপ্টেম্বরখাবারের খোঁজে গৃহস্থের বাড়ি থেকে বের হয়েছে হাঁসের ঝাঁক। মেন্দিবাগ, সিলেট, ৯ সেপ্টেম্বরসুরমা নদীর পাড়ে জমে আছে ময়লা-আবর্জনা। কালীঘাট, সিলেট, ৯ সেপ্টেম্বর