একঝলক (৮ অক্টোবর ২০২৫)

গাছের ডালে বসে আছে কাঠবিড়ালি। রায়ের মহল, খুলনা, ৮ অক্টোবর
কাশফুল কেটে ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কাশগাছের শুকনা কাণ্ড ও পাতা দিয়ে পানের বরজের ওপরে ছাউনি ও পাশে বেড়া তৈরি করা হয়। ময়ূরী আবাসিক এলাকা, খুলনা, ৮ অক্টোবর
সৌন্দর্য ছড়িয়ে সবুজ কুঁড়ির মাঝে ফুটে আছে হলুদরঙা ফুল। মহিনন্দ, কিশোরগঞ্জ, ৮ অক্টোবর
ডাব কাঁধে নিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। বনরূপা, রাঙামাটি, ৮ অক্টোবরশহরের বাজারে পাইকারি বিক্রির জন্য সাম্পান ভর্তি করে বাতাবি লেবু নিয়ে আসা হয়েছে। ট্রাক টার্মিনাল ঘাট, রাঙামাটি, ৮ অক্টোবর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য জমি থেকে ধইঞ্চা কাটছেন কৃষক। খোদেদাউদপুর, হোমনা, কুমিল্লা, ৮ অক্টোবর গ্রামের মেঠো পথের ধারে পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজ করছেন এক নারী। আঁশ ছাড়ানো শেষে পাটকাঠিগুলো গুছিয়ে রাখছেন একজন। চাঁদপাশা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল, ৮ অক্টোবর খেত থেকে বেগুন তোলার কাজ চলছে। বুড়াইল, ধুনট, বগুড়া, ৮ অক্টোবর ফুলের টব তৈরিতে ব্যস্ত এক নারী। পালপাড়া, রংপুর, ৮ অক্টোবর সড়ক পাকা করার কাজ চলছে। সেখানে কাজ করছেন কয়েকজন নারী শ্রমিক। খারুয়াবাধা, রংপুর, ৮ অক্টোবর শ্রবণপ্রতিবন্ধীদের আত্মকর্ম সংস্থান ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত এবং সাত দফা দাবিতে বগুড়ায় মূক-বধির সংঘ ও জাতীয় বধির ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে র্যালি করা হয়। সাতমাথা, বগুড়া, ৮ অক্টোবর সবুজ পাতার আড়ালে উঁকি দিচ্ছে ফুলসহ ছোট্ট শসা। গোসিঙ্গা, শ্রীপুর, গাজীপুর। ৮ অক্টোবর