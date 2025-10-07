একঝলক (৭ অক্টোবর ২০২৫)

শোভা ছড়াচ্ছে বুনোফুল। দীঘলছড়ি মুখ, বরকল, রাঙামাটি, ৭ অক্টোবর
শরতের কুয়াশাঢাকা সকালে অনুশীলনে ব্যস্ত ফুটবলাররা। আলতাফুন্নেছা মাঠ, বগুড়া, ৭ অক্টোবর
কাপ্তাই হ্রদের ডুবো দ্বীপে বাঁশের খুঁটি গেড়ে বেড়াজালের স্থায়ী ডিপো তৈরি করে মাছ আহরণ করছেন জেলেরা। লংগদু কাট্টলি, রাঙামাটি, ৭ অক্টোবর
কুয়াশায় মোড়ানো সকালে পার্কে ব্যায়াম করছেন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা। এডওয়ার্ড পার্ক, বগুড়া, ৭ অক্টোবরসিলেটের গোলাবাজারে উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন ও তিনটি বগি লাইনচ্যুত হলে রেলযোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়; পরে চালু হয়। দক্ষিণ সুরমা, মোগলাবাজার, সিলেট, ৭ অক্টোবরপাট যাচাই-বাছাই শেষে রপ্তানিযোগ্য করে ট্রাকে তুলছেন শ্রমিকেরা। রেলগেট, খুলনা, ৭ অক্টোবরধানের কচি পাতায় বসেছে একটি ফড়িং। কয়ড়া, মানিকগঞ্জ, ৭ অক্টোবরগাছের শুকনো ছাল ঠুকছে কাঠঠোকরা পাখি। শিরোমনি, খুলনা, ৭ অক্টোবরখাবারের খোঁজে বক। সরকারি আজিজুল হক কলেজ চত্বর, বগুড়া, ৭ অক্টোবরছাদবাগানের গাছে ফুটেছে বকফুল। পশ্চিম খাবাসপুর, ফরিদপুর, ৭ অক্টোবর।