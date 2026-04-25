একঝলক (২৫ এপ্রিল ২০২৬)

বাংলা নববর্ষ উদ্যাপন পরিষদের আয়োজনে লালমনিরহাটের বড়বাড়ি ইউনিয়নের শহীদ আবুল কাশেম মহাবিদ্যালয়ে বৈশাখী আনন্দ উৎসবে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছেন প্রতিযোগীরা। বড়বাড়ি, লালমনিরহাট, ২৫ এপ্রিলঘের–বিলের জলরাশিতে মাছের সন্ধানে ছুটে চলেছে পানকৌড়ি। শলুয়া, খুলনা, ২৫ এপ্রিল
কাটা ধানের গাছের ওপর বসে শিকারের অপেক্ষায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নীল-কালো ফিঙে। কিজিং আদাম, রাঙামাটি, ২৫ এপ্রিল
মাটির হাঁড়িপাতিলসহ গৃহস্থালির তৈজসপত্র ভ্যানে সাজিয়ে বিক্রির উদ্দেশে বের হয়েছেন তিনি। পোড়াপাড়া দহেরপাড়, গাবতলী, বগুড়া, ২৫ এপ্রিলবিক্রির জন্য জাল দিয়ে পুকুরে বড় হওয়া মাছ ধরছেন জেলেরা। জয়ভোগা, গাবতলী, বগুড়া, ২৫ এপ্রিলআগামী বর্ষা মৌসুমকে সামনে রেখে কাঠের ফালি দিয়ে তৈরি ডিঙি মেরামতের কাজে ব্যস্ত কারিগর। পুরাপাড়া, রাঙামাটি, ২৫ এপ্রিলসবুজ পাতার আড়ালে ফুটে আছে দৃষ্টিনন্দন কাঠগোলাপ। পশ্চিম খাবাসপুর, ফরিদপুর, ২৫ এপ্রিলঠোঁটে খাবার নিয়ে মগডালে বসে আছে সিপাহি বুলবুলি। ঢেপ্পোছড়ি মুখ, রাঙামাটি, ২৫ এপ্রিলঐতিহ্যবাহী কুলায় ঝাড়াইয়ের মাধ্যমে ময়লা ও খোসা আলাদা করে ধান পরিষ্কারে ব্যস্ত এক ম্রো কিশোরী। কুরুকপাতা, আলিকদম, বান্দরবান, ২৫ এপ্রিলপাহাড়ি ঝিড়ি থেকে লাউয়ের খোলে পানি তুলে ঝুড়িভর্তি করে মাথায় নিয়ে ক্লান্ত পায়ে ঘরের পথে এক ম্রো শিশু। আলিকদম, বান্দরবান, ২৫ এপ্রিলবগুড়া ফল ব্যবসায়ী সমিতির সপ্তম দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে এক প্রার্থীর পক্ষে বিশাল রুই মাছ হাতে নিয়ে প্রচারণায় নেমেছেন এই সমর্থক। স্টেশন সড়ক এলাকা, বগুড়া, ২৫ এপ্রিল