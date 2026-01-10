এক ঝলক (১০ জানুয়ারি’২০২৬)

গ্রামের মেঠো পথ ধরে শর্ষেখেতের পাশ দিয়ে ভ্যানে মা ও শিশুকে নিয়ে যাচ্ছেন। আলতাপোল, কেশবপুর, যশোর, ১০ জানুয়ারিডিঙিনৌকা মেরামত শেষে তেল ও পুডিং দেওয়া হচ্ছে। হ্রদবেষ্টিত রাঙামাটিতে ডিঙিনৌকা ছাড়া চলাচল করা প্রায় অসম্ভব। কাপ্তাই, রাঙামাটি, ১০ জানুযারি
ধান চাষের জন্য জমি তৈরি করছেন কৃষক। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি
নিজের খেতের আদা, কচু, কাঁচা হলুদ ও কাঁচা কলা বিক্রি করতে পসরা সাজিয়ে বসেছেন পাহাড় থেকে আসা গ্রামীণ মানুষ। দেবাশীষনগর, রাঙামাটি, ১০ জানুয়ারিঘেরের মাছ সংরক্ষণের জন্য নসিমনে বরফ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মজিদপুর, যশোর, ১০ জানুয়ারিখাঁচায় বসে আছে আফ্রিকান বানর। গাজীপুর সাফারি পার্ক, শ্রীপুর, গাজীপুর। ১০ জানুয়ারিখেতে রোপণের জন্য বীজতলা থেকে বোরো ধরনের চারা নিয়ে যাচ্ছেন দুই কৃষক। কইজুরী, ফরিদপুর, ১০ জানুয়ারিছুটির দিনে পরিবার-পরিজন নিয়ে অনেকেই ঘুরতে বেরিয়েছেন বিএডিসির বীজ উৎপাদন খামারের দৃষ্টিনন্দন সারি সারি নারকেলবাগানের সড়কে। তাম্বুলখানা, ফরিদপুর, ১০ জানুয়ারিপঞ্চগড়ে বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ, কুয়াশা কমে গেলেও হিমেল বাতাসে কাবু সর্ব উত্তরের এই জনপদের মানুষ। মাহানপাড়া, পঞ্চগড়, ১০ জানুয়ারিচাষের জমির আলে খাবারের জন্য পাখিগুলোর অবস্থান। আলতাপোল, কেশবপুর, যশোর, ১০ জানুয়ারি