একঝলক (১৮ অক্টোবর ২০২৫)

পথের ধারে ফুটে আছে বন ওকড়া ফুল। শ্রীঘাট, বাগেরহাট, ১৮ অক্টোবর
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
ফুলের ওপর উড়ে এসে বসেছে বাহারি রঙের প্রজাপতি। কাটাছড়ি, রাঙামাটি, ১৮ অক্টোবর
খাবারের খোঁজে বাবুই পাখির ঝাঁক। মুলজান, মানিকগঞ্জ, ১৮ অক্টোবর
ভ্যানে করে সবজি বিক্রি করছেন তিনি। বারাকপুর বাজার, বাগেরহাট, ১৮ অক্টোবর
ফুটেছে নয়নতারা ফুল। চৈত্রহাটি, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, ১৮ অক্টোবর
বাঁশের তৈরি মুরগির খাঁচা বিক্রি করতে বেরিয়েছেন এক বিক্রেতা। হারাটি, রংপুর, ১৮ অক্টোবর
কয় দিন পর শুরু হবে ভাটায় ইট তৈরির মৌসুম। তার আগে প্রস্তুতির কাজ চলছে। পালডাঙ্গী, ডিক্রিরচর, ফরিদপুর, ১৮ অক্টোবর
রুবিকস কিউব মেলানোয় মগ্ন শিশুটি। রণচণ্ডী, রংপুর, ১৮ অক্টোবর
পদ্মা নদীতে পেতে রাখা নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারি জাল থেকে মাছ সংগ্রহ করা হচ্ছে। পালডাঙ্গী, ডিক্রিরচর, ফরিদপুর, ১৮ অক্টোবর
কেউ শিউলি ফুলের মালা গাঁথছে। কেউ–বা হাতে আঁকছে মেহেদির নকশা। হেমন্তের ছুটির সকালে এভাবেই কাটছে শিশুদের সময়। অভিরাম, রংপুর, ১৮ অক্টোবর
