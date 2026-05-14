একঝলক (১৪ মে ২০২৬)

পথের ধারে ফুটে আছে দৃষ্টিনন্দন সিঙ্গাপুর ডেইজি ফুল। মান্নাননগর, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ১৪ মেবৈশাখের খরতাপ থেকে রক্ষায় চলনবিলের পানিতে নেমে পড়েছে একদল মহিষ। আলে ছাতা মাথায় দিয়ে পাহারা দিচ্ছেন এক রাখাল। জোলার বাথা, নাটোর, ১৪ মে
বিজ্ঞাপন
বৃষ্টিস্নাত সকালে ছাদবাগানে ফোটা নাগচাঁপা ফুলের সৌন্দর্য। পশ্চিম খাবাসপুর মিয়াপাড়া, ফরিদপুর, ১৪ মে
বিজ্ঞাপন
ধান কেটে নেওয়া জমিতে জমে থাকা বৃষ্টির পানির মধ্যে মাছ শিকারে ব্যস্ত এক মৎস্যজীবী। মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ, ১৪ মে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় গন্তব্যে টেনে নেওয়া হচ্ছে বাঁশের ভেলা। এসব বাঁশ নির্মাণকাজে ব্যবহার করা হয়। বড়াদম, রাঙামাটি, ১৪ মেকাপ্তাই হ্রদে সকাল সকাল ইঞ্জিনচালিত নৌকায় ভ্রমণপিপাসুদের ঘোরাঘুরি। বালুখালী, রাঙামাটি, ১৪ মেখেত থেকে শাক কিনে আনা হয়েছে। খুচরা বিক্রির জন্য শাকের আঁটি প্রস্তুত করছেন খুচরা বিক্রেতা। বন্দরবাজার, সিলেট, ১৪ মেকাগজের ফুল ও চরকি বিক্রির জন্য বেরিয়েছেন এক ফেরিওয়ালা। শহর-গ্রামে ঘুরে ঘুরে এসব বিক্রি করবেন তিনি। কিনব্রিজ, সিলেট, ১৪ মেসুরমা নদীতে নৌকায় ভেসে ভেসে জাল দিয়ে মাছ শিকার করছেন দুই মৎস্যজীবী। একজন জাল পানিতে ফেলেছে, আরেকজন বইঠা হাতে নৌকা সামলাচ্ছেন। চাঁদনীঘাট, সিলেট, ১৪ মেচলনবিলে রাতের বেলা মহিষ পাহারার সময় বৃষ্টিতে ভিজে গেছে ঘর তৈরির উপকরণ। রোদে সেগুলো শুকিয়ে নিচ্ছেন এক রাখাল। সিংড়া, নাটোর, ১৪ মে বিশ্বকাপ ফুটবল মানেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া উন্মাদনা। বাংলাদেশে এর প্রভাব আরও নজিরবিহীন। দেশের আকাশে উড়বে প্রিয় ফুটবল দলের পতাকা। আরও থাকবে নানা আয়োজন। তাই বেশ আগেভাগেই বিভিন্ন দেশের পতাকার পসরা সাজিয়ে বসেছেন এই বিক্রেতা। নবাবগঞ্জ বাজার, রংপুর, ১৪ মেমাছরাঙা পাখিটির মাছ ধরার চেষ্টা। দক্ষিণডিহি, ফুলতলা, খুলনা, ১৪ মেমাছ শিকারের জন্য ডোবায় জাল ফেলছেন এক জেলে। হুমায়ুনপুর, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ, ১৪ মেসাঙ্গু নদের উজান থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে বাঁশের ভেলা। এসব বাঁশের ভেলা নিয়ে যাচ্ছে দোহাজারী এলাকায়। সাঙ্গু নদী থেকে তোলা, বান্দরবান, ১৪ মেনিজের বানানো ঘুড়ি গ্রামের মাঠে উড়াতে যাচ্ছে দুই যুবক, দুলারামপুর, তিতাস, কুমিল্লা, ১৪ মেনতুন বোরো ধান কেটে শুকানোর পর রাস্তার পাশে ধান থেকে খড়কুটো ও চিটা আলাদা করতে ব্যস্ত মারমা সম্প্রদায়ের লোকজন। লেমুঝিরিপাড়া, বান্দরবান, ১৪ মে