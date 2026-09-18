একঝলক

একঝলক (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

গোপাল কুমার সূত্রধর
সাপ্তাহিক হাটে বিক্রির জন্য ইজিবাইকে করে পাট নিয়ে যাচ্ছেন এক কৃষক। দিগনগর, ফরিদপুর, ১৮ সেপ্টেম্বর
ছবি: আলীমুজ্জামান
পানের বরজে ব্যবহারের জন্য বিক্রি হচ্ছে শণ। ফুলতলা বাজার, খুলনা, ১৮ সেপ্টেম্বর
ট্রলারে তোলার জন্য মাথায় করে পাট নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যাপারী। স্থানীয় চাষিদের কাছ থেকে প্রতি মণ পাট ৩ হাজার ১০০ টাকায় কিনেছেন তিনি। উত্তর আইচা, বরিশাল, ১৮ সেপ্টেম্বর
বিলের পানিতে শাপলাপাতার ফাঁকে খাবার খুঁজছে একটি জলপিপি পাখি। স্থানীয়ভাবে এটি জলময়ূর নামেও পরিচিত। শ্রীপুর, গাজীপুর, ১৮ সেপ্টেম্বর
পোকা শিকারের আশায় কাশফুলের ওপর বসে আছে একটি কসাই পাখি। একদন্ত, পাবনা, ১৮ সেপ্টেম্বর
পদ্মার পানি বেড়ে ডুবে গেছে গোচারণভূমি। তাই নদীর ওপার থেকে সবুজ ঘাস কেটে ছোট নৌকায় ফিরছেন তিনজন। গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হবে এসব ঘাস। রাধাকান্তপুর, পাবনা, ১৮ সেপ্টেম্বর
ভোর থেকেই জমে ওঠে পাইকারি শাকসবজির বাজার। নিজেদের আবাদ করা লাউ নিয়ে আসতেই পাইকাররা ঘিরে ধরেছেন এক কৃষককে। গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও, ১৮ সেপ্টেম্বর
পথের পাশে ফুটে আছে ভেন্না বা ভেরেন্ডাগাছের ফুল। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৮ সেপ্টেম্বর
লেবুগাছে ফুটে থাকা ফুলের ওপর একটি প্রজাপতি। রাঙামাটি, ১৮ সেপ্টেম্বর
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