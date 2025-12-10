একঝলক (১০ ডিসেম্বর ২০২৫)

সকালের নরম রোদে বসে আঁকায় মগ্ন এক খুদে শিক্ষার্থী। মহিষাবান, গাবতলী, বগুড়া, ১০ ডিসেম্বরবাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গায় মিষ্টি রোদে ব্যাডমিন্টন খেলছে শিশুরা। ডাক্তারপাড়া, রংপুর, ১০ ডিসেম্বর
রিকশাভ্যানে চুলাসহ অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভাপা পিঠা বিক্রি করছেন এক বিক্রেতা। অভিরাম, রংপুর, ১০ ডিসেম্বর
ক্রেতা আকৃষ্ট করতে খাঁচার ওপর চীনা হাঁস বসিয়ে রাখা হয়েছে। গল্লামারী, খুলনা, ১০ ডিসেম্বরজুম পাহাড়ে উৎপাদিত ‘ঠান্ডা আলু’ বিক্রির জন্য সাজিয়ে রেখেছেন এক মারমা নারী। মারমা বাজার, বান্দরবান, ১০ ডিসেম্বরকুয়াশামাখা সকালে ঝুড়িভর্তি বেগুন পিঠে করে বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন এক নারী। মারমা বাজার ঘাট, বান্দরবান, ১০ ডিসেম্বরচিরুনি, নখ কাটার মেশিনসহ নানা সামগ্রী বিক্রি করছেন ভ্রাম্যমাণ দোকানি। গল্লামারী, খুলনা, ১০ ডিসেম্বরগ্রামীণ পিচঢালা পথ ধরে সাইকেল চালিয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে দুই শিক্ষার্থী। মহিষাবান, বগুড়া, ১০ ডিসেম্বর ওএমএসের চাল-আটা কেনার অপেক্ষায় দুই নারী। তাঁরা শীতে জবুথবু হয়ে বসে আছেন। অন্যরা একটি বাঁশের খুঁটিতে ব্যাগ রেখে ‘সিরিয়াল’ দিয়ে রেখেছেন। উত্তম বটতলা, রংপুর, ১০ ডিসেম্বরতাজা, টসটসে আমলকী বিক্রি করছেন এক বিক্রেতা। গল্লামারী, খুলনা, ১০ ডিসেম্বর।