একঝলক (২৫ জানুয়ারি ২০২৬)

ভোরের আলোর আভা ছড়িয়ে পড়েছে কাপ্তাই হ্রদে। স্বর্ণ টিলা, রাঙামাটি, ২৫ জানুয়ারিক্রেতাদের আকর্ষণ করতে বড় মিষ্টিকুমড়া সাজিয়ে রেখেছেন ভ্রাম্যমাণ বীজ বিক্রেতা। সাতমাথা, বগুড়া, ২৫ জানুয়ারি
নৌকায় ভেসে মাছ ধরছেন তাঁরা। আইচগাতী, রূপসা, খুলনা, ২৫ জানুয়ারি
পথের ধারে মিষ্টি আলুর পসরা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। সার্কিট হাউসের সামনের সড়ক, বগুড়া, ২৫ জানুয়ারিপ্রকৃতিতে বসন্ত আসার আগেই ফুটতে শুরু করেছে সোনাঝুরি লতা ফুল। জুম কিং রিসোর্ট, রাঙামাটি, ২৫ জানুয়ারিমাছ ধরা শেষে নদীর তীরে নৌকা বেঁধে রাখা হয়েছে। বৈন্যা, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ, ২৫ জানুয়ারিসৌন্দর্য ছড়াচ্ছে পেঁয়াজের ফুল। রাধাকৃঞ্চপুর, গাংনী, মেহেরপুর, ২৫ জানুয়ারিনিশ্চল পড়ে থাকা অর্ধডোবা নৌকার ওপর কয়েকটি হাঁস। উফতার হাওর, সিলেট, ২৫ জানুয়ারি