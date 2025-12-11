একঝলক

একঝলক (১১ ডিসেম্বর ২০২৫)

প্রথম আলো ডেস্ক
খাবারের খোঁজে ডালে বসে আছে ছোট্ট মৌটুসি পাখি। তঞ্চঙ্গ্যাপাড়া, রাঙামাটি, ১১ ডিসেম্বর
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
নিজের চাষ করা বরবটি তুলছেন পাহাড়ি এই নারী। আলুটিলা গ্রাম, রাঙামাটি, ১১ ডিসেম্বর
আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস উপলক্ষে মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা। বাসস্টেশন, বান্দরবান, ১১ ডিসেম্বর
মাচায় ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে শিম। রামচন্দ্রপুর, বগুড়া, ১১ ডিসেম্বর
হাঁসের দল নিয়ে দূরে কোথাও জলাশয়ের খোঁজে যাচ্ছেন এই খামারি। দেড়হালিয়া, রংপুর, ১১ ডিসেম্বর
আগাম জাতের আলু তোলা শুরু হয়েছে। ঈশ্বরপুর, রংপুর, ১১ ডিসেম্বর
সবুজ পাতার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে বেনেবউ বা ইষ্টিকুটুম পাখি। দৌলতপুর, খুলনা, ১১ ডিসেম্বর
আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস উপলক্ষে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের আয়োজনে মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারীরা। রাজার মাঠ, বান্দরবান, ১১ ডিসেম্বর
খেজুরগাছের রস সংগ্রহে কাজ করছেন এই গাছি। পারসিদাই, আটঘরিয়া, পাবনা, ১১ ডিসেম্বর
শর্ষে ফুলে চিকচিক করছে শিশিরবিন্দু। শাহবাজপুর, রংপুর, ১১ ডিসেম্বর
পাতা খাওয়া পোকা রোধে কার্পাস তুলার গাছে কীটনাশক ছিটিয়ে দিচ্ছেন কৃষক। খিদিরপুর, আটঘরিয়া, পাবনা, ১১ ডিসেম্বর
