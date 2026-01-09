একঝলক (৯ জানুয়ারি ২০২৬)

ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। এ উপলক্ষে বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে বসেছে গ্রামীণ মেলা। পাশবাড়িয়া গ্রাম, সদর উপজেলা, যশোর, ৯ জানুয়ারিটানা কয়েক দিন পরে শুক্রবার পাবনায় সূর্যের আলো দেখা গেছে। দিন শেষে সাঝের বেলা গোধূলি রং ছড়িয়ে বিদায় নিচ্ছে সে সূর্য। কাশিপুর, পাবনা, ৯ জানুয়ারি
বিজ্ঞাপন
বিএডিসির বীজ উৎপাদন খামারে যন্ত্রের সাহায্যে বোরো ধান রোপণ করছেন কৃষিশ্রমিকেরা। তাম্বুলখানা এলাকা, কইজুরী, সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ৯ জানুয়ারি
বিজ্ঞাপন
আগাম জাতের আলু তুলছেন কিষানি। জমিতেই পাইকারি বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ১৫ থেকে ১৬ টাকায়। ভক্তিপুর, মিঠাপুকুর, রংপুর, ৯ ডিসেম্বরফুলের আশপাশে ওড়াউড়ি করছে মৌমাছি। কচ্ছপতলী এলাকা, বান্দরবান, ৯ জানুয়ারিকাপ্তাই হ্রদের পানি কমে জেগেছে চর। সেখানে খাবারের খোঁজ করছে শামুকখোল পাখিরা। রাবার বাগান এলাকা, রাঙামাটি, ৯ জানুয়ারিপরিত্যক্ত সাইকেলের টায়ার নিয়ে খেলায় মগ্ন দুই শিশু। সেনহাটি, দিঘলিয়া, খুলনা, ৯ জানুয়ারিসপ্তমবারের মতো চট্টগ্রামে বই বিনিময় উৎসব আয়োজন করেছে ফেইল্ড ক্যামেরা স্টোরিজ। জামালখান মোড়, চট্টগ্রাম, ৯ জানুয়ারিলাইনে গ্যাস না থাকায় রান্না করতে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন বাসিন্দারা। মাটির চুলায় রান্না করছে এই পরিবার। কদমতলী, ঢাকা, ৯ জানুয়ারিধুলাময় সড়কে চলাচলে ভোগান্তিতে মানুষ। পোস্তগোলা–নারায়ণগঞ্জ সড়ক, ঢাকা, ৯ জানুয়ারি