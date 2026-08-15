একঝলক (১৫ আগস্ট ২০২৬)

সরকারি ছুটির দিনে কাপ্তাই হ্রদে কায়াকিং করছেন এক পর্যটক। কাটাছড়ি, রাঙাদ্বীপ, রাঙামাটি, ১৫ আগস্টকীর্তনখোলা-আড়িয়াল খাঁ নদের মোহনায় ভাঙনে বিলীন হচ্ছে জমি, বসতঘর ও দোকানপাট। আট হাজার, শায়েস্তাবাদ, বরিশাল, ১৫ আগস্ট
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মেঘ-বৃষ্টির ফাঁকে রংধনুর রঙে সেজেছে সবুজে ঢাকা পাহাড়। বন্দুকভাঙা, রাঙামাটি, ১৫ আগস্ট
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যাত্রীবাহী বাস থামলেই গামছা ও নানা খাবার নিয়ে হাজির হন ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতারা। হাটিকুমরুল গোলচত্বর, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, ১৫ আগস্টখাবারের খোঁজে উড়ে এসে বিদ্যুতের তারে বসেছে এক তিলা ঘুঘু। জয়রা, মানিকগঞ্জ, ১৫ আগস্টভোরের বৃষ্টিতে বাড়ির আঙিনায় গাছের কচি পাতায় জমেছে বৃষ্টির ফোঁটা। মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ১৫ আগস্টফুটে থাকা লাল জবা যেন শেষ শ্রাবণের জলে এঁকেছে নিজেরই প্রতিচ্ছবি। ডুমুরিয়া, খুলনা, ১৫ আগস্টনদীর তীরে নৌকায় ইলিশ ধরার জাল গুছিয়ে নিচ্ছেন এক জেলে। আট হাজার, শায়েস্তাবাদ, বরিশাল, ১৫ আগস্টধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের অবস্থান। ধানমন্ডি, ঢাকা, ১৫ আগস্টশিশুধর্ষণ ও মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন। ঢাকা-মতলব সড়ক, বিটেশ্বর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১৫ আগস্ট