একঝলক (২ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

শরতের শান্ত সকালে সুরমা নদীর বুকে নৌকায় ভেসে জাল ফেলছেন মৎস্যজীবী। সুরমা নদী, কিনব্রিজ এলাকা, সিলেট,২ সেপ্টেম্বর
সিলেট নগরের কালীঘাট পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের বস্তা সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। কালীঘাট, সিলেট, ২ সেপ্টেম্বর
কচু ফুল ও পুঁইশাক নিজের খেত থেকে সংগ্রহের পর ঝুড়ি ভর্তি করে বিক্রি করতে হাটে নিয়ে যাচ্ছেন পাহাড়ি এই তরুণ। বিলাইছড়ি, রাঙামাটি, ২ সেপ্টেম্বর
কাপ্তাই হ্রদের জলে রাখা বাঁশে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে গাঙচিল আর পানকৌড়ি, সেখান থেকেই চলছে মাছ শিকার। বালুখালী, রাঙামাটি, ২ সেপ্টেম্বরপ্রচণ্ড রোদের গরম থেকে রক্ষা পেতে রিকশার সামনে ছাতা বেঁধে নিচ্ছেন এক চালক। কিনব্রিজ, সিলেট, ২ সেপ্টেম্বরবিল থেকে শাপলা ফুল তুলে এনে আলপথে বসে তা সাজিয়ে নিচ্ছে দুই কিশোরী। নুরুইল, বগুড়া, ২ সেপ্টেম্বরগবাদিপশুকে খাওয়ানোর জন্য বিল থেকে কচুরিপানা তুলে তা ভারে করে নিয়ে যাচ্ছেন এই কৃষক। নুরুইল, বগুড়া, ২ সেপ্টেম্বরগাছে ধরে আছে ডুমুর। জিলেরডাঙ্গা, ডুমুরিয়া, খুলনা, ২ সেপ্টেম্বরকাদামাখা পথ পেরিয়ে স্কুলে যাচ্ছে শিশুরা। জিলেরডাঙ্গা, ডুমুরিয়া, খুলনা, ২ সেপ্টেম্বররোপা আমন কাটার মৌসুমে গ্রামের মাঠে ধান কাটতে ব্যস্ত কৃষকেরা। মোহাম্মদপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২ সেপ্টেম্বরগ্রন্থাগার খোলা রাখা হলেও চারদিক সুনসান। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২ সেপ্টেম্বর