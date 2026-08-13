একঝলক (১৩ আগস্ট ২০২৬)

অপরূপ রূপ ছড়িয়ে ফুটে আছে সুগন্ধি কাঁঠালিচাঁপা ফুল। শান্তিবাগ ওয়াকওয়ে, মৌলভীবাজার, ১৩ আগস্টদাঁড়িয়ে আছে একলা শালিক। দীঘলি বাঁক, রাঙামাটি, ১৩ আগস্ট
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কলাবতী ফুলের পাপড়িতে জমে আছে বৃষ্টির ফোঁটা। মোরঘোনা বড়াদম, রাঙামাটি, ১৩ আগস্ট
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পদ্মায় মাছ শিকারে যাওয়ার আগে জালের ছেঁড়াফাটা অংশে মেরামত করে নিচ্ছেন পেশাদার দুই জেলে। সুলতান খাঁর ডাঙ্গী, ফরিদপুর, ১৩ আগস্ট চরাঞ্চল ও প্রত্যন্ত গ্রামে ঘোড়ার গাড়িতে এখনো মালামাল পরিবহন করা হয়। চর বাইলজুরী, ঘিওর, মানিকগঞ্জ, ১৩ আগস্টবর্ষার টইটম্বুর বিলের পানিতে নেমে সাঁতার কাটছে এই কিশোর। নর্থ চ্যানেল, ফরিদপুর, ১৩ আগস্ট ছাদবাগানের এক পাশে ফুটে আছে বুনো বেগুনের ফুল। ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৩ আগস্ট। ছবি: সাজেদুল আলম ক্রেতা নেই। তাই দোকানে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন এই সবজির দোকানদার। দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১৩ আগস্টপথের ধারে ফুটে আছে সাদা রঙের ব্রাহ্মী শাকের ফুল। সমেশপুর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ১৩ আগস্টউঁচু জমিতে আমন ধানের চারা রোপণ শেষ। এখন রোপণেরে জন্য দূরে নিচু জমির দিকে ধানের চারা নিয়ে যাচ্ছেন শ্রমিকেরা। ভেলুপাড়া, রংপুর। ১৩ আগস্ট