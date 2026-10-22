একঝলক (২২ অক্টোবর ২০২৬)

রঙ্গন ফুলের মধু খেতে ব্যস্ত এক জোড়া প্রজাপতি। মিটিঙাছড়ি, রাঙামাটি, ২২ অক্টোবরজমি থেকে তুলে আনা শিম বস্তায় ভরে পাঠানো হচ্ছে আড়তে। সেখান থেকে এসব শিম যাবে দেশের বিভিন্ন জেলায়। মুজিব বাঁধ, পাবনা, ২২ অক্টোবর
বিজ্ঞাপন
গাছের ডালে বসে নিজেদের জিরিয়ে নিচ্ছে কালো মাথা বেনেবউ। মাউন্টেনিয়ারিং ভ্যালি, রাঙামাটি, ২২ অক্টোবর
বিজ্ঞাপন
গোধূলির আলোয় দিঘির জলে ফুটে উঠেছে প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি। জয়সাগর দিঘি, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২১ অক্টোবরদূরের বিলে মাছ ধরতে যাচ্ছেন জেলেরা। গঙ্গাচড়া, রংপুর, ২২ অক্টোবরহেমন্তের রোদে পুকুরের জলে ফুটে আছে সাদা শাপলা। গিরারপাড়, গঙ্গাচড়া, রংপুর, ২২ অক্টোবরব্যাটারিচালিত ভ্যান তৈরির জন্য কাঠামোয় রং করছেন এই শ্রমিক। শাজাহানপুর, বগুড়া, ২২ অক্টোবরভোলা থেকে আনা ট্রাকভর্তি ডাব পাইকারিতে বিক্রির জন্য নামানো হচ্ছে। রানীর হাট, বগুড়া, ২২ অক্টোবররাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের কর্মবিরতি দ্বিতীয় দিনেও চলছে। এতে চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাস, রাজশাহী, ২২ অক্টোবরলাকসামের নাওটি স্টেশনের আউটার এলাকায় ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার পর আপলাইন মেরামতের কাজ চলছে। লাকসাম, কুমিল্লা, ২২ অক্টোবর