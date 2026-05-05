একঝলক (৫ মে ২০২৬)

রাতের বৃষ্টির পর পাহাড়ের বুক চিরে সূর্যের আলো মিলেছে সকালে। বড়াদম, রাঙামাটি, ৫ মেহাকালুকি হাওর থেকে কেটে আনা ভেজা ধান চুলায় বসানো ডেকচিতে সেদ্ধ করছেন জমিলা খাতুন। উত্তর জাঙ্গিরাই, মৌলভীবাজার, ৫ মে
পথের ধারে মাচায় ফুটে আছে কুমড়ো ফুল। খামারগাতী, সিরাজগঞ্জ, ৫ মে
ভেজা ধান মাড়াই করে এখন রোদে শুকাতে দিতে ব্যস্ত কৃষক। এখন রোদের সঙ্গে লড়াই, সূর্য উঠলেই কিছুটা স্বস্তি নামে কৃষকের প্রাণে। খানজাহান আলী সেতুর টোল প্লাজা–সংলগ্ন এলাকা, খুলনা, ৫ এপ্রিলশামুকখোল পাখিরা ঝাঁক বেঁধে খাদ্যের খোঁজে। হাজারীবাগ, রাঙামাটি, ৫ মেসুনামগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় বাণিজ্যভাবে ভুট্টা চাষ করেন কৃষকেরা। সড়কে পাশে রোদে ভুট্টা শুকাতে দিচ্ছেন এক গৃহিণী। লালপুর, সুনামগঞ্জ, ৫ মেকয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে ভেজা ধান শুকাতে ব্যস্ত কৃষকেরা। তেরবাড়িয়া, সিংড়া, নাটোর, ৫ মেচলনবিল থেকে কেটে নেওয়া বোরো ধান বাড়িতে নিয়ে আসছেন একদল কৃষক। জোলারবাথা, সিংড়া, নাটোর, ৫ মেচরাঞ্চলের বাহন ঘোড়ার গাড়ি। ভাটা থেকে ঘোড়ার গাড়িতে ইট সাজিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন এক গাড়োয়ান। সুলতান খাঁর ডাঙ্গী এলাকা, ফরিদপুর, ৫ মেঝড়–বাতাস আর বৃষ্টির পানিতে ডুবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বোরো ধান। পানির মধ্যে ডুবে যাওয়া ধান কেটে নিয়ে এসে যতটা সম্ভব রক্ষা করার চেষ্টা করছেন কৃষক। হরিপয়সা, বরিশাল, ৫ মেআন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস উপলক্ষে নগরে বিভিন্ন নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা নগরে শোভাযাত্রা বের করেন। কাছারিবাজার, রংপুর, ৫ মেখালের পানিতে হাত দিয়ে মাছ ধরছে শিশুরা। সেই মাছ সঙ্গে থাকা হাঁড়িতে রাখছে তারা। রোপিয়াদি, বরিশাল, ৫ মেসুরমা নদীতে সারা বছর নৌযান চলাচল করে। অতিবৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে পানি বেড়েছে। সুরমা নদীর তীরে তৈরি করা হচ্ছে স্টিলের নৌকা। এসব নৌকায় বালু ও পাথর বহন করা হয়। সুরমা নদী, আব্দুজ জহুর সেতু এলাকা, সুনামগঞ্জ, ৫ মেহাওরে হাঁস পালনে বড়দের কাজে শিশুরাও সহযোগিতা করে থাকে। রাজহাঁসের একটি পালকে ধাওয়া দিয়ে পানিতে নিয়ে যাচ্ছে হাওরের এক শিশু। বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ, ৫ মেঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে সবুজের মাঝে হলুদ রঙের সোনালু ফুল শোভা ছড়াচ্ছে। ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, ৫ মে