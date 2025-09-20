একঝলক (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫) এক

নদীর ওপারে হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানি। অন্ধকার আকাশ চিরে নেমে এসেছে বজ্রপাতের আগুনরেখা। পানখালী, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ১৯ সেপ্টেম্বর রাতে
ত্রিশালে বিবাহিত বনাম অবিবাহিতদের কাবাডি খেলা। একজনকে আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, ২০ সেপ্টেম্বর
জুমের ফসল তুলছেন এক নারী। নয় মাইল, খাগড়াছড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর
আনন্দে বর্ষার নতুন পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করছে কয়েকটি শিশু। ভাবখালী, ময়মনসিংহ, ২০ সেপ্টেম্বরসকালে সড়কের ধারে বাতাবি লেবুর বাজার বসেছে। পাবলিক লাইব্রেরির মাঠের সামনে, রংপুর, ২০ সেপ্টেম্বরমৌমাছি লালন–পালনে ব্যস্ত খামারি আবদুল গাফফার। ঘুরিয়াখাল, রংপুর, ২০ সেপ্টেম্বরইঞ্জিন নৌকাভর্তি বাঁশ। পাহাড়ি নারী-পুরুষ নিজের বাগানের মুলিবাঁশ বাগান থেকে সংগ্রহ করে বিক্রি করতে যাচ্ছেন শহরে। কাপ্তাই লেক, রাঙামাটি, ২০ সেপ্টেম্বরশরতের বর্ণিল আকাশে ছোট নৌকায় গন্তব্যের উদ্দেশে যাচ্ছেন যাত্রীরা। বড় হাওর, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ, ২০ সেপ্টেম্বরকচুপাতায় জলকণা। সরকাপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২০ সেপ্টেম্বরবারি ফোর মাল্টা, নিজের বাগান থেকে সংগ্রহ করে শনিবার সাপ্তাহিক হাটে বিক্রি করতে এসেছেন পাহাড়ের এক কৃষক। রিজার্ভ বাজার, রাঙামাটি, ২০ সেপ্টেম্বরধানের শিষে শিশিরবিন্দু। ঘাঘটপাড়া, রংপুর, ২০ সেপ্টেম্বর