একঝলক (৮ নভেম্বর ২০২৫)

কাপ্তাই হ্রদের পাড়ে সড়ক ও জনপদ বিভাগের এই বাগানের নাম ‘লেক ভিউ গার্ডেন’। বাগানজুড়ে মোরগ ফুলের সমারোহে ছবি তুলছেন এক পর্যটক। সড়ক বাঁধ, রাঙামাটি, ৮ নভেম্বর
পাহাড়ে নিজের বাগানে চাষ করা মাল্টা খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার দুর্গম এলাকা থেকে রাঙামাটি শহরে বিক্রি করতে এনেছেন এই নারী। বনরূপা, রাঙামাটি, ৮ নভেম্বর
খড়কুটোর ওপর বসেছে ফড়িং। মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ৮ নভেম্বর
কাঠ খোদাই করে শিল্পকর্ম তৈরি করছেন এই কারিগর। জাদীপাড়া, বান্দরবান, ৮ নভেম্বরবাঁশের খুঁটির ওপর বসে শিকারের অপেক্ষায় ফিঙে। রায়েরমহল, খুলনা, ৮ নভেম্বরভৈরব নদে মাছ ধরার জন্য জাল ঠিক করছেন এই মৎস্যজীবী। ৪ নম্বর ঘাট, খুলনা, ৮ নভেম্বরগাছের ডালে বসে আছে ছোট্ট পাখি টুনটুনি। পানছড়ি অরণ্য কুঠির, খাগড়াছড়ি, ৮ নভেম্বরফুলে ফুলে মধু খুঁজছে প্রজাপতি। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, ৮ নভেম্বর ঠেলা জাল দিয়ে মাছ শিকারে ব্যস্ত দুজন। মজলিশপুর, কিশোরগঞ্জ, ৮ অক্টোবরখাবারের জন্য পাতিহাঁসের পালকে পানিতে ছেড়ে দিচ্ছেন তিনি। বড় হাওর, কিশোরগঞ্জ, ৮ অক্টোবর