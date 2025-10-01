একঝলক (১ অক্টোবর ২০২৫)

পাহাড়ের বুক চিরে লুসাই পাহাড় থেকে নেমে আসা কাপ্তাই হ্রদ মিশেছে কর্ণফুলীর বুকে। সিতা পাহাড়, রাঙামাটি, ১ অক্টোবর
ধানের পাতায় শিশিরবিন্দু। ত্রিপুরা ছড়ামুখ, কাপ্তাই রাঙামাটি, ১ অক্টোবর
পুকুরে ফেলে রাখা শুকনা ডালে শিকারের অপেক্ষায় বসে আছে পানকৌড়ি। রামজাদী, বান্দরবান, ১ অক্টোবর
সাপ্তাহিক বাজারে নৌকায় করে যাচ্ছেন তাঁরা। সাঙ্গু সেতু, বান্দরবান, ১ অক্টোবরবাড়ির আঙিনায় ফুটেছে কাঠমালতী ফুল। সিমলা সাহা পাড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১ অক্টোবরজাল নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছেন এই মৎস্যজীবী। দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১ অক্টোবরসড়ক পেরিয়ে জলাশয়ে যাচ্ছে একঝাঁক পাতিহাঁস। এ সময় ওই পথে চলাচল করা মোটরসাইকেল কিছুক্ষণের জন্য আটকে যায়। করিমগঞ্জ, নিকলী সড়ক, কিশোরগঞ্জ, ১ অক্টোবরপরেশনাথ মন্দিরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেলা বসেছে। মেলায় খেলনা দেখছে এই শিশু। মাহীগঞ্জ, রংপুর, ১ অক্টোবরসকালের বৃষ্টিতে শহরের সড়ক ডুবে গেছে, ভোগান্তিতে পড়েছে শহরবাসী। শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম এলাকা, বগুড়া, ১ অক্টোবরবুনোফুলের ওপর বসেছে বাহারি রঙের প্রজাপতি। শিলছড়ি, কাপ্তাই, রাঙামাটি, ১ অক্টোবর