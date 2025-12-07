একঝলক (৭ ডিসেম্বর ২০২৫)

পড়ন্তবেলায় নাগরদোলা প্রস্তুত করা হচ্ছে। বেতুয়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৭ ডিসেম্বরসবুজ পাতার মাঝে হলুদ ঝিঙেফুল। সাপছড়ি, রাঙামাটি, ৭ ডিসেম্বর
কাপ্তাই হ্রদে মাছ ধরছেন জেলে। আসামবস্তি সেতু, রাঙামাটি, ৭ ডিসেম্বর
কনকনে শীত থেকে বাঁচতে আগুন জ্বালিয়ে উষ্ণতা নিচ্ছেন তাঁরা। তবে এটা ঝুঁকিপূর্ণ। শিশুপার্ক চত্বর, জুড়ী, মৌলভীবাজার, ৭ ডিসেম্বরকুয়াশাভেজা সকালে সাইকেল চালিয়ে কাজে ছুটছেন এক ব্যক্তি। শেখপাড়া, রংপুর, ৭ ডিসেম্বরগাছের পাতায় শিশির জমেছে। ঢেভাছড়ি, রাঙামাটি, ৭ ডিসেম্বরধান ঝাড়ছেন এই নারী। সোনাকানিয়া, গাবতলী, বগুড়া, ৭ ডিসেম্বরদোকানে ঝুলিয়ে রাখা আঙুরের থোকায় উড়ে এসে বসেছে মৌমাছি। উজিরাকান্দি বাজার, তিতাস, কুমিল্লা, ৭ ডিসেম্বর