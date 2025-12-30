একঝলক

একঝলক (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫)

প্রথম আলো ডেস্ক
বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। কুমড়া টিলা, রাঙামাটি, ৩০ ডিসেম্বর
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
ঘেরের পানিতে মাছ ধরার চেষ্টায় এক জোড়া বক। আড়ংঘাটা, খুলনা, ৩০ ডিসেম্বর
হাসনাহেনা ফুলের মধুর স্বাদ নিতে বসেছে মথ। আড়ংঘাটা, খুলনা, ৩০ ডিসেম্বর
কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে নদীতে গোসল করছেন এক ব্যক্তি। চরকাউয়া, বরিশাল, ৩০ ডিসেম্বর
বগুড়া শহরের বুক চিরে বয়ে চলেছে করতোয়া নদী। এককালের প্রমত্ত করতোয়া নদী অনেক জায়গায় সরু খালে পরিণত হয়েছে। চেলোপাড়া সেতু, বগুড়া, ৩০ ডিসেম্বর
বেশ কয়েক দিন ধরেই সূর্যের দেখা নেই। শীতে কাঁপছে দেশ। তাই তো মুখমণ্ডল গরম কাপড়ে ঢেকে বাইরে বেরিয়েছেন তাঁরা। চেলোপাড়া সেতু, বগুড়া, ৩০ ডিসেম্বর
খেত থেকে কুমড়ো ফুল সংগ্রহ করছেন এক মারমা নারী। পাইক্ষ্যং পাড়া, বান্দরবান, ৩০ ডিসেম্বর
ধানের জমিতে বোরো ধান রোপণ করছেন এক পাহাড়ি নারী। ত্রিশটিলা, বান্দরবান, ৩০ ডিসেম্বর
শীতের সকালে উষ্ণতা পেতে চা খাওয়ার জন্য সড়কের পাশের দোকানে হাজির হয়েছেন লোকজন। চা প্রস্তুত করতে ব্যস্ত দোকানি। গির্জা মহল্লা, বরিশাল, ৩০ ডিসেম্বর
শীতের সকালে চারা বোরো ধানে সার ছিটাচ্ছেন কৃষক। আসানখালী, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৩০ ডিসেম্বর
প্রথম আলো ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শীতার্ত ২২০ জনের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। ইকরচালী উচ্চবিদ্যালয় মাঠ, তারাগঞ্জ, রংপুর, ৩০ ডিসেম্বর
স্কুলে স্কুলে পৌঁছেছে নতুন বই। নতুন বছরের প্রথম দিনে বই বিতরণের জন্য বইয়ের সিল মারা ও সেট মেলানোর কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন কর্মচারীরা। বি বি হিন্দু একাডেমি স্কুল, রাজশাহী, ৩০ ডিসেম্বর
মাদারীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যমুনা লাইন পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস সড়কের পাশে থাকা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে আহত হন অন্তত ২০ জন। দুর্ঘটনাকবলিত বাসের সামনের গ্লাস ভেঙে তৈরি হওয়া ফাঁকা জায়গা দিয়ে যাত্রীরা বের হয়ে আসছেন। ভাঙ্গাব্রিজ, ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক, ৩০ ডিসেম্বর
উত্তরের জেলাগুলোতে শীতের তীব্রতা অনেক বেশি। শীতে কাঁপতে কাঁপতে কাজের উদ্দেশ্যে চলেছেন এক বৃদ্ধ। মালিগাছা, পাবনা, ৩০ ডিসেম্বর
তিন দিন সূর্যের দেখা পাওয়া যায়নি। তীব্র শীতের মধ্যে কৃষিজমিতে সেচকাজে ব্যস্ত এই কৃষক। ঈশ্বরদী, পাবনা, ৩০ ডিসেম্বর
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দলটির নেতা–কর্মীরা নীরবতা পালন করেন। বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, নয়াপল্টন, ঢাকা, ৩০ ডিসেম্বর
শীতে ঝুঁকি নিয়ে জীবিকার তাগিদে কাজে বের হয়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ। দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা, ৩০ ডিসেম্বর
