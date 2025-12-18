একঝলক (১৮ ডিসেম্বর ২০২৫)

মনু নদে কম পানিতে মাছ ধরছেন শৌখিন মাছশিকারিরা। মাতারকাপন, মৌলভীবাজার, ১৮ ডিসেম্বরকাপ্তাই হ্রদের পানি কমছে। জমিতে ধান চাষ করতে কাদামাটি সমান করছেন পাহাড়ি এক কৃষক। লুম্বিনী, রাঙামাটি, ১৮ ডিসেম্বর
কাঠের গুঁড়িতে বসে ছিল চিল পাখিটি। ধরবে শিকার। বাঁকছড়ি, রাঙামাটি, ১৮ ডিসেম্বর
শীতের সকালে মাঠে পালংশাক তুলছেন একদল নারী। চুপিনগর, শাজাহানপুর, বগুড়া, ১৮ ডিসেম্বরপবিত্র রমজানে ইফতারিতে বেগুনের চাহিদা বেশি থাকে। মাঠে গাছ রোপণে ব্যস্ত কিষান–কিষানিরা। নারচি, শাজাহানপুর, বগুড়া, ১৮ জানুয়ারিমাঠে খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বকটি। গোসিংগা, শ্রীপুর, গাজীপুর। ১৮ ডিসেম্বরঘাস খাওয়াতে গরুর পাল নিয়ে চলেছেন এক নারী। কাতিয়ানাংলা, ১৮ ডিসেম্বরসুরমা নদীতে মাছ শিকারের জন্য জাল পেতে রেখেছেন এক ব্যক্তি। মেন্দিবাগ, সিলেট, ১৮ ডিসেম্বরনদীতীরের খোলা চরে ত্রিপল আর পলিথিনে গড়া অস্থায়ী ঘর। জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ভাসমান মানুষগুলো এখানে অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আলমপুর, সিলেট, ১৮ ডিসেম্বরআড়িয়াল খাঁ নদে জাল টানছে আইড় মাছ ধরার জন্য। এই জাল দিয়ে শুধু আইড় মাছ ধরা হয়। শায়েস্তাবাদ, বরিশাল, ১৮ ডিসেম্বরখড়কুটা কেটে আঁটি বেঁধে নদীর তীর ধরে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন কৃষক। এই খড়কুটা বাড়িতে পালন করা গবাদিপশুকে খাওয়ানো হয়। হবিনগর, বরিশাল, ১৮ ডিসেম্বর