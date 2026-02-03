একঝলক (৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

বীজতলায় বেড়ে উঠছে টমেটোর চারা। সেখানে আগাছা পরিষ্কার করছেন তিনি। কুমিল্লা, ৩ ফেব্রুয়ারিবাগানে শোভা ছড়াচ্ছে রঙিন ফুল। কুমিল্লা, ৩ ফেব্রুয়ারি
বারান্দায় বসে বাদাম বাছাইয়ের কাজে ব্যস্ত পাহাড়ি নারী। বান্দরবান, ৩ ফেব্রুয়ারি
মাড়াইয়ের পর বাতাসে খড়কুটো উড়িয়ে ধান আলাদা করা হচ্ছে। বটিয়াঘাটা, খুলনা, ৩ ফেব্রুয়ারিপদ্মায় নৌকায় বসে মাছ ধরছেন জেলে। রাজশাহী, ৩ ফেব্রুয়ারিসজনে ফুলের মধু খেতে এসেছে কাঠবিড়ালি। বগুড়া, ৩ ফেব্রুয়ারিপ্রাকৃতিক ছড়া থেকে চিংড়িসহ অন্যান্য ছোট মাছ ও কাঁকড়া ধরছেন তাঁরা। রাঙামাটি, ৩ ফেব্রুয়ারিহরেক রকমের পণ্য নিয়ে গ্রামের পথে ফেরিওয়ালা। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি