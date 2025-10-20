একঝলক (২০ অক্টোবর’ ২০২৫)

বাড়িতে ঝুট কাপড়ের সুতা দিয়ে তৈরি করা পাপোশ সাইকেলে সাজিয়ে বিক্রি করতে পথে পথে ঘুরছেন শহিদার রহমান। হনুমানতলা, রংপুর, ২০ অক্টোবর
শজনেগাছের পাতায় শিশিরবিন্দু। বাঙাল হালিয়া, রাঙামাটি, ২০ অক্টোবর
পাহাড়চূড়ায় কুয়াশা, শীতের আগমনী বার্তা দিচ্ছে প্রকৃতি। রাজস্থলী, রাঙামাটি, ২০ অক্টোবর
পিঁপড়েরা খাবার নিয়ে যাচ্ছে। ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২০ অক্টোবরওএমএস ডিলার পয়েন্টের সামনে চাল ও আটা কেনা মানুষের দীর্ঘ লাইন। ভোর থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে চাল ও আটা কিনতে হয় ক্রেতাদের। সাবগ্রাম, রেলঘুমটি, বগুড়া, ২০ অক্টোবরআমন ধানের খেতে কারেন্ট জাল পেতে মাছ শিকারে ব্যস্ত এক ব্যক্তি। শিকড়, শেরপুর, বগুড়া, ২০ অক্টোবরজমি থেকে দেশি জাতের শসা তুলে বিক্রি করতে বাজারে নিচ্ছেন চাষি। জলছত্র, রংপুর, ২০ অক্টোবরসকালে ধান সেদ্ধ করার পর খোলা জায়গায় রোদে শুকানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দুই কিষানি। গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী। ২০ অক্টোবরহেমন্তের সকালে পাহাড়ের সৌন্দর্য ডাকে ভ্রমণপিপাসুদের। রাজস্থলী টপ ভিউ পয়েন্ট, রাঙামাটি, ২০ অক্টোবর। ছবি: সুপ্রিয় চাকমা হেমন্তের কুয়াশাজড়ানো সাতসকালে সড়কের ধারে গবাদিপশু নিয়ে ঘাস খাওয়াতে যাচ্ছেন রাখাল। চিলারঝার, রংপুর, ২০ অক্টোবরপথের ধারে ফুটে আছে কলাবতী ফুল। সদর, ময়মনসিংহ, ২০ অক্টোবরসবুজ পাতার ফাঁকে উঁকি দিয়ে ফুটেছে ধুতরা ফুল। ভাঙ্গামুড়া, বান্দরবান, ২০ অক্টোবর