একঝলক (৬ জুন ২০২৬)

আম্রপালি, বারি–৪, রাঙ্গুয়াই কাঁচা মিঠাসহ হরেক রকমের আম সাপ্তাহিক হাটে বিক্রি করতে আসেন বাগানিরা। পাহাড়ের আমের এখন বেশ চাহিদা সারা দেশে। শশী দেওয়ানপাড়া, রাঙামাটি, ৬ জুননিজের খেতের বেগুন বিক্রি করতে এসেছেন পাহাড়ি নারী। সমতা ঘাট, রাঙামাটি, ৬ জুন
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গাছের ডালে বসে আছে হরিয়াল। পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, ৬ জুন। ছবি: জয়ন্তী দেওয়ান
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খেত থেকে ঝুড়িভর্তি বিলাতিপাতা সংগ্রহ করে পরিষ্কার করার পর বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন এক মারমা দম্পতি। রত্নপুর, বান্দরবান, ৬ জুনগ্রামীণ পুকুর শুকিয়ে কাদাজল ঘেঁটে মাছ ধরা। শিবগঞ্জ, বগুড়া, ৬ জুনশোভাবর্ধনকারী টি প্ল্যান্ট গাছে ফুল ধরেছে। নির্মাণাধীন মাহে মনি স্পোর্টস মিউজিয়াম। কুলাউড়া, মৌলভীবাজার, ৬ জুনভ্যানে ভরে বাঁশের তৈরি মাছ ধরার ফাঁদ নিয়ে বিক্রির জন্য যাচ্ছেন এক চালক। জাবারীপুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া, ৬ জুনমাটিতে খাবারের খোঁজে চড়ুই পাখির বিচরণ। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, ৬ জুনসূর্যোদয়ের সময় কাপ্তাই হ্রদ ভ্রমণে পর্যটক। বাকঁছড়ি, রাঙামাটি, ৬ জুনআমগাছে বসে আছে কালো মাথা বেনেবউ। এটি স্থানীয়ভাবে বউ কথা কও নামে পরিচিত। মধুর কণ্ঠে ডাকের জন্য এই পাখি গ্রামে বেশ পরিচিত। রাজাবাড়ি, শ্রীপুর, গাজীপুর, ৬ জুনলাল পাতার মধ্যে ফুটে আছে মুসান্ডা ফুল। এ ফুলটি নাগবল্লী, পত্রলেখা, শ্রীপর্ণ বা শ্রীপত্র নামেও পরিচিত। সলঙ্গা বাজার, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৬ জুন